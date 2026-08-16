Lâm Đồng hôm nay 16/08 Điểm tin Lâm Đồng ngày 16/08 với các thông tin nổi bật về giải ngân vốn đầu tư công, gỡ khó thủ tục đất đai và thành tích xuất sắc tại Olympic Tin học.

Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng ngày 16/08 ghi nhận nhiều thông tin quan trọng về công tác điều hành kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm an sinh và các hoạt động văn hóa - thể thao nổi bật trên địa bàn tỉnh.

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