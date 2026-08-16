Lâm Đồng hôm nay 16/08
Điểm tin Lâm Đồng ngày 16/08 với các thông tin nổi bật về giải ngân vốn đầu tư công, gỡ khó thủ tục đất đai và thành tích xuất sắc tại Olympic Tin học.
Bản tin tổng hợp thời sự Lâm Đồng ngày 16/08 ghi nhận nhiều thông tin quan trọng về công tác điều hành kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm an sinh và các hoạt động văn hóa - thể thao nổi bật trên địa bàn tỉnh.
Điểm nhanh
- Kinh tế - Đầu tư: — Lâm Đồng gỡ rào cản thủ tục, tiếp sức cho doanh nghiệp: Tỉnh tập trung nâng cao chất lượng điều hành và tốc độ giải quyết thủ tục như một loại hạ tầng mềm thu hút đầu tư.
- Giáo dục: — Nam sinh Lâm Đồng tiếp tục đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Quốc tế: Em Đặng Huy Hậu xuất sắc mang về Huy chương Bạc tại Olympic Tin học Quốc tế 2026.
- Quản lý đất đai: — Một cuốn sổ đỏ, cả gia tài: Lâm Đồng quyết không để dân “chạy lòng vòng”: Tỉnh yêu cầu đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận lần đầu và xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu.
- An sinh xã hội: — Lâm Đồng chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em khó khăn: UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu an toàn, thiết thực và quan tâm tới trẻ em yếu thế.
- Thể thao: — Ông Đoàn Quốc Việt làm HLV trưởng đội hạng Nhất Lâm Đồng: HLV Đoàn Quốc Việt trở lại dẫn dắt đội bóng đá nam tỉnh tại mùa giải Hạng Nhất quốc gia 2026-2027.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Hạ tầng
- Ban 1 trước áp lực tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 nỗ lực giải ngân kế hoạch vốn 1.244,109 tỷ đồng cho 15 dự án trong năm 2026.
- OCOP Lâm Đồng nâng giá trị bằng sản xuất xanh: Chương trình OCOP chuyển trọng tâm sang sản xuất xanh, chuyển đổi số và nâng cao sức cạnh tranh giai đoạn 2026 - 2030.
- Lương Sơn phát huy hiệu quả công trình thủy lợi, nâng cao giá trị nông sản: Người dân xã Lương Sơn đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng sang vùng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao nhờ hệ thống thủy lợi.
- Phan Thiet Moves to Raise Resident Incomes: Phường Phan Thiết huy động nguồn lực địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập bình quân đầu người.
- Investment Potential and Opportunities in Lam Dong Amid Deeper Global Integration: Lâm Đồng khẳng định vị thế cầu nối chiến lược liên kết Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Xã hội – Giáo dục
- Không để thiếu sách giáo khoa trở thành rào cản việc học: Ngành giáo dục chuẩn bị nguồn cung sách giáo khoa bộ Kết nối tri thức với cuộc sống cho năm học 2026 - 2027.
- 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số trong Công đoàn Lâm Đồng: LĐLĐ tỉnh triển khai kế hoạch hành động nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các cấp công đoàn.
- LĐLĐ tỉnh phát động Cuộc vận động “3 tiết kiệm” giai đoạn 2026 - 2031: Phong trào thi đua tiết kiệm được triển khai rộng rãi trong toàn thể đoàn viên và người lao động.