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    Giáo dục - Đào tạo

    Nam sinh Lâm Đồng tiếp tục đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Quốc tế

    Tuấn Linh 16/08/2026 14:49

    Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 12 chuyên Tin học, Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt, xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Olympic Tin học Quốc tế (IOI) 2026.

    Đây là năm thứ hai liên tiếp Huy Hậu giành huy chương Bạc IOI, sau thành tích đạt được tại kỳ thi năm 2025.

    Kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế (IOI) 2026 vừa khép lại tại thủ đô Tashkent, Uzbekistan, sau 10 giờ thi đấu trong 2 ngày. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt kết quả ấn tượng với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 1 Bằng khen danh dự.

    Đoàn Viêt Nam tại cuôc thi Tin học thế giới năm 2026. Đặng Huy Hậu người đứng giữa
    Em Đặng Huy Hậu (đứng giữa) cùng đoàn Việt Nam tại cuộc thi Tin học thế giới năm 2026

    Trong đó, Đặng Huy Hậu của tỉnh Lâm Đồng xếp hạng 60 thế giới và giành huy chương Bạc. Thành tích này càng có ý nghĩa khi năm 2025, Huy Hậu cũng đã giành huy chương Bạc tại Olympic Tin học Quốc tế, qua đó có hai năm liên tiếp đứng trên bục nhận huy chương của một trong những kỳ thi Tin học uy tín nhất dành cho học sinh trung học trên thế giới.

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    Trao giải tại cuộc thi tin học thế giới năm 2026

    Việc liên tiếp đạt thành tích cao tại IOI cho thấy sự ổn định về năng lực chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và niềm đam mê Tin học của Đặng Huy Hậu. Thành tích của em đồng thời là dấu ấn nổi bật của giáo dục Lâm Đồng trong công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tài.

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    Kết quả thi đấu của Đoàn Việt Nam tại IOI 2026

    Đối với giáo dục Lâm Đồng, huy chương Bạc IOI 2026 của Đặng Huy Hậu, nối tiếp huy chương Bạc IOI năm 2025, là thành tích đáng tự hào, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Hậu là học sinh đầu tiên và cũng là duy nhất của tỉnh Lâm Đồng tính đến thời điểm hiện tại giành được huy chương tại đấu trường quốc tế.

    Tuấn Linh Tuấn Linh

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      Giáo dục - Đào tạo
      Nam sinh Lâm Đồng tiếp tục đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Quốc tế
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