Lâm Đồng hôm nay 6/8
Bản tin tổng hợp Lâm Đồng ngày 6/8/2026 nổi bật với hoạt động tháo gỡ vướng mắc quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, giáo dục và y tế địa phương.
Bản tin tổng hợp ngày 6/8/2026 mang đến những thông tin quan trọng về công tác quy hoạch đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, cùng các hoạt động giáo dục, y tế và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Điểm nhanh
- Quy hoạch & Tăng trưởng: — Cần xác định cực tăng trưởng mới cho khu vực Bảo Lộc: Lãnh đạo tỉnh làm việc với các phường liên quan về công tác lập Quy hoạch chung đô thị.
- Chuyển đổi số: — VietinBank và Thuế tỉnh Lâm Đồng ký kết hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số: Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cải cách hành chính.
- Thị trường nông sản: — Giá tiêu hôm nay 6/8/2026: Lâm Đồng giữ mức 141.000 đồng/kg: Giá tiêu duy trì ổn định, thị trường tiếp tục đi ngang.
- Y tế dự phòng: — Lâm Đồng chủ động phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng: Tổ chức tập huấn giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh dịch.
- An sinh xã hội: — "Bông cúc trắng" Hoàng Thị Thu Trang được hỗ trợ gần 111 triệu đồng: Lễ trao học bổng hỗ trợ học sinh vượt khó đến trường.
Các mảng tin nổi bật
Kinh tế – Quy hoạch – Hạ tầng
- Cần xác định cực tăng trưởng mới cho khu vực Bảo Lộc: Tập trung lập Quy hoạch chung đô thị 4 phường liền kề trên địa bàn Bảo Lộc.
- Các phường tập trung cao độ hoàn thành Đồ án quy hoạch trong thời gian sớm nhất: Yêu cầu tháo gỡ tình trạng chậm trễ tại các đồ án quy hoạch liên phường.
- Lâm Đồng quyết liệt tháo gỡ vướng mắc các dự án nguồn điện: Tập trung triển khai theo Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh.
- Cà phê doanh nhân Lâm Đồng: Cầu nối chính sách và doanh nghiệp: Phổ biến các quy định liên quan đến Luật Đầu tư năm 2025 và Luật Đấu thầu năm 2023.
- Nhân Cơ hướng đến Trung tâm phát triển công nghiệp bền vững: Phát huy động lực công nghiệp chế biến sâu tại xã Nhân Cơ.