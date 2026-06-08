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    Lâm Đồng hôm nay 6/8

    Văn Khoa06/08/2026 18:22

    Bản tin tổng hợp Lâm Đồng ngày 6/8/2026 nổi bật với hoạt động tháo gỡ vướng mắc quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, giáo dục và y tế địa phương.

    Bản tin tổng hợp ngày 6/8/2026 mang đến những thông tin quan trọng về công tác quy hoạch đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, cùng các hoạt động giáo dục, y tế và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

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          Lâm Đồng hôm nay 6/8
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