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    Lâm Đồng hôm nay 28/7

    Văn Khoa28/07/2026 17:58

    Điểm tin sau 18h ngày 28/7 tại Lâm Đồng: ứng phó mưa lớn, cấp cứu nghi ngộ độc bánh mì, đối thoại người lao động và thúc đẩy đầu tư vùng biên trong ngày.

    Ngày 28/7, Lâm Đồng tập trung ứng phó mưa lớn, hỗ trợ người dân tại khu vực Bảo Lộc và kịp thời cấp cứu các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do bánh mì tại xã Nam Ban Lâm Hà.

    Bức tranh tin tức trong ngày còn có đối thoại với người lao động, xúc tiến đầu tư công vùng biên, quy hoạch đô thị ven biển, phát triển du lịch và các hoạt động an sinh xã hội.

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          Lâm Đồng hôm nay 28/7
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