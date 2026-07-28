Lâm Đồng hôm nay 28/7
Điểm tin sau 18h ngày 28/7 tại Lâm Đồng: ứng phó mưa lớn, cấp cứu nghi ngộ độc bánh mì, đối thoại người lao động và thúc đẩy đầu tư vùng biên trong ngày.
Ngày 28/7, Lâm Đồng tập trung ứng phó mưa lớn, hỗ trợ người dân tại khu vực Bảo Lộc và kịp thời cấp cứu các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do bánh mì tại xã Nam Ban Lâm Hà.
Bức tranh tin tức trong ngày còn có đối thoại với người lao động, xúc tiến đầu tư công vùng biên, quy hoạch đô thị ven biển, phát triển du lịch và các hoạt động an sinh xã hội.
Điểm nhanh
- Ứng phó mưa lớn — Lâm Đồng chủ động bảo đảm an toàn công trình, ứng phó mưa lớn, phòng ngập lụt và thiếu nước sinh hoạt: UBND tỉnh yêu cầu triển khai giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, thủy điện, phòng ngập lụt và chủ động nước sinh hoạt nông thôn.
- Hỗ trợ người dân vượt lũ — Lực lượng vũ trang kịp thời hỗ trợ người dân vượt lũ ở khu vực Bảo Lộc: Mưa lớn làm 5 hộ với 16 người mắc kẹt tại khu vực cầu số 3, đường Xuân Diệu, Phường 3 Bảo Lộc.
- Theo dõi ngộ độc thực phẩm — Lâm Đồng kịp thời cấp cứu các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do bánh mì: Đến 17h ngày 28/7, ngành y tế cho biết chưa ghi nhận ca diễn tiến nặng.
- Đối thoại lao động — Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đối thoại với cán bộ công đoàn, người lao động: Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động năm 2026.
- Đầu tư vùng biên — Quảng Trực tăng tốc đưa vốn đầu tư công vào phát triển vùng biên: Xã Quảng Trực bám sát tiến độ dự án, đẩy nhanh thi công và hoàn thiện thủ tục thanh toán khi có khối lượng.
- Quy hoạch ven biển — Lâm Đồng quy hoạch 6 phường ven biển theo hướng hiện đại, đồng bộ: Đồ án quy hoạch chung đô thị 6 phường liền kề được báo cáo với định hướng đến năm 2050.
- Kết nối quốc tế — Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak: Hai bên tổ chức hội đàm trong chiều 28/7.
- Chăm lo người có công — Hơn 2 tỷ đồng chăm lo người có công từ các cấp hội phụ nữ Lâm Đồng: Các cấp hội phụ nữ triển khai hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Các mảng tin nổi bật
Thời tiết, an toàn và y tế
- Lâm Đồng chủ động bảo đảm an toàn công trình, ứng phó mưa lớn, phòng ngập lụt và thiếu nước sinh hoạt: Chỉ đạo tập trung vào công trình thủy lợi, thủy điện, sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt nông thôn.
- Lâm Đồng kịp thời cấp cứu các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do bánh mì: Vụ việc được ghi nhận từ ngày 26/7 tại xã Nam Ban Lâm Hà.
- Lâm Đồng xây dựng mạng lưới cấp cứu, điều trị đột quỵ đồng bộ, hiện đại: Hội thảo chuyên đề hướng đến cập nhật điều trị và tối ưu quy trình cấp cứu đột quỵ trong giờ vàng.
Kinh tế, quy hoạch và du lịch
- Quảng Trực tăng tốc đưa vốn đầu tư công vào phát triển vùng biên: Nguồn vốn được đưa vào các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
- Tăng cường truy xuất nguồn gốc, giảm thiểu rủi ro khi xuất khẩu hàng hóa: Truy xuất nguồn gốc được nhìn nhận là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản trị rủi ro và tiếp cận thị trường.
- Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại, thúc đẩy du lịch Lâm Đồng: Sân bay dự kiến hoạt động trở lại ngày 19/8/2026 sau hơn 5 tháng nâng cấp.
- Lâm Đồng quy hoạch 6 phường ven biển theo hướng hiện đại, đồng bộ: Khu vực lập quy hoạch gồm Tiến Thành, Phan Thiết, Bình Thuận, Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né.
Đời sống, lao động và xã hội
- Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đối thoại với cán bộ công đoàn, người lao động: Hội nghị diễn ra sáng 28/7.
- Công đoàn Lâm Đồng chăm lo toàn diện cho người lao động: Các cấp công đoàn chú trọng chăm lo đoàn viên, bảo vệ quyền lợi người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp.
- Hơn 2 tỷ đồng chăm lo người có công từ các cấp hội phụ nữ Lâm Đồng: Tổng nguồn lực chăm lo người có công từ các cấp hội phụ nữ là hơn 2 tỷ đồng.
- Cần xử lý nghiêm hành vi bỏ rơi trẻ em: Thông tin nêu yêu cầu bảo vệ an toàn tính mạng cùng quyền được chăm sóc, phát triển của trẻ.
Đối ngoại và quốc phòng
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak: Đoàn công tác từ tỉnh Champasak tham gia buổi hội đàm tại Lâm Đồng.
- Lâm Đồng tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh: UBND tỉnh tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Danh sách tin theo thời gian tham khảo
- 28/07/2026 17:33 — Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak
- 28/07/2026 16:49 — Lâm Đồng kịp thời cấp cứu các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do bánh mì
- 28/07/2026 15:48 — Tăng cường truy xuất nguồn gốc, giảm thiểu rủi ro khi xuất khẩu hàng hóa
- 28/07/2026 15:45 — Quảng Trực tăng tốc đưa vốn đầu tư công vào phát triển vùng biên
- 28/07/2026 14:32 — Hơn 2 tỷ đồng chăm lo người có công từ các cấp hội phụ nữ Lâm Đồng
- 28/07/2026 13:10 — Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đối thoại với cán bộ công đoàn, người lao động
- 28/07/2026 12:57 — Lâm Đồng tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
- 28/07/2026 12:19 — Lâm Đồng chủ động bảo đảm an toàn công trình, ứng phó mưa lớn, phòng ngập lụt và thiếu nước sinh hoạt
- 28/07/2026 11:38 — Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại, thúc đẩy du lịch Lâm Đồng
- 28/07/2026 10:51 — Lực lượng vũ trang kịp thời hỗ trợ người dân vượt lũ ở khu vực Bảo Lộc
- 28/07/2026 08:51 — Lâm Đồng quy hoạch 6 phường ven biển theo hướng hiện đại, đồng bộ
- 28/07/2026 04:00 — Lâm Đồng xây dựng mạng lưới cấp cứu, điều trị đột quỵ đồng bộ, hiện đại
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