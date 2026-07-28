Lâm Đồng hôm nay 28/7 Điểm tin sau 18h ngày 28/7 tại Lâm Đồng: ứng phó mưa lớn, cấp cứu nghi ngộ độc bánh mì, đối thoại người lao động và thúc đẩy đầu tư vùng biên trong ngày.

Ngày 28/7, Lâm Đồng tập trung ứng phó mưa lớn, hỗ trợ người dân tại khu vực Bảo Lộc và kịp thời cấp cứu các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi do bánh mì tại xã Nam Ban Lâm Hà.

Bức tranh tin tức trong ngày còn có đối thoại với người lao động, xúc tiến đầu tư công vùng biên, quy hoạch đô thị ven biển, phát triển du lịch và các hoạt động an sinh xã hội.

Điểm nhanh

Lực lượng vũ trang kịp thời hỗ trợ người dân vượt lũ ở khu vực Bảo Lộc

Các mảng tin nổi bật

Thời tiết, an toàn và y tế

Kinh tế, quy hoạch và du lịch

Đời sống, lao động và xã hội

Đối ngoại và quốc phòng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hội đàm với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak: Đoàn công tác từ tỉnh Champasak tham gia buổi hội đàm tại Lâm Đồng.

Lâm Đồng tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh: UBND tỉnh tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Danh sách tin theo thời gian tham khảo

Bạn có thể xem chi tiết từng tin qua các liên kết ở trên.