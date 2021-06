Tuổi trẻ Lâm Đồng hỗ trợ tiêu thụ trên 10 tấn vải thiều Bắc Giang

(LĐ online) - Thực hiện chương trình “Áo xanh - vải đỏ - tấm lòng vàng”, ngày 24/6, hơn 6 tấn vải thiều Bắc Giang đã được lực lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ tiêu thụ.

Chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, cho biết: Trước tình hình tiêu thụ vải thiều Bắc Giang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “kết nối nông sản, san sẻ yêu thương cùng nhau vượt qua đại dịch”, thực hiện lời kêu gọi của của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Giang về việc giúp nông dân tiêu thụ vải thiều, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lâm Đồng đã triển khai, đề nghị các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tham gia đồng hành tiêu thụ vải thiều Bắc Giang.

Thông qua các kênh thông tin và mạng xã hội, các Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã triển khai tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức và Nhân dân tích cực tham gia chương trình hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang. Dựa trên nhu cầu của người dân, mỗi đơn vị đăng ký theo số lượng thùng (20 kg/thùng) và đăng ký địa điểm giao nhận hàng.

Thông qua các hình thức như mua trực tiếp, tổng hợp nhu cầu, thiết lập điểm bán, hỗ trợ vận chuyển... sáng 24/6, với sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên, thanh niên, 333 thùng vải thiều với tổng trọng lượng 6,6 tấn đã được đưa đến các điểm tập kết để giao cho người mua, với giá bán sỉ 25.000 đồng/kg.

Việc bàn giao cho các Đoàn cơ sở cũng được tổ chức hợp lý, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa nhanh chóng đưa sản phẩm vải thiều Bắc Giang đến được tay người tiêu dùng đảm bảo tươi ngon, chất lượng.

Bên cạnh đó, thời gian qua, thông qua việc phối hợp với Bưu điện, Huyện Đoàn Lạc Dương cũng đã chủ động tiêu thụ 1,3 tấn vải thiều, Huyện Đoàn Đơn Dương tiêu thụ 1 tấn; Đoàn khối Doanh nghiệp tiêu thụ hơn 5 tấn…

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Thị Chúc Quỳnh: Trên cơ sở nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ lực lượng đoàn viên thanh niên và Nhân dân trong chuyến vải thiều đầu tiên lần này, thời gian tới, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng sẽ tiếp tục kết nối, hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản. Qua đó, mong muốn chung tay giúp đỡ bà con tỉnh Bắc Giang nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn, tái sản xuất kinh doanh và ổn định cuộc sống.

* Sáng nay, 24/6, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận và tiêu thụ được 2 tấn vải thiều Bắc Giang.

Tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhiều mặt hàng nông sản đang vào vụ thu hoạch ở tỉnh này bị ùn ứ, nhất là vải thiều. Thực hiện lời kêu gọi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức phát động trong lực lượng cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên toàn lực lượng cùng chung tay mua vải thiều Bắc Giang để chia sẻ khó khăn với bà con nông dân nơi đây.

Ngày trong đợt đầu tiên triển khai, tuổi trẻ Công an tỉnh đã nhận đăng ký và tiêu thụ được gần 2 tấn vải thiều. Đây là những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng nhằm góp phần tiếp thêm sức mạnh và hy vọng người dân Bắc Giang sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.