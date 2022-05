Bàn giao công trình khu vui chơi thiếu nhi cho huyện đảo Lý Sơn

(LĐ online) - Ngày 23/5, Chị Lê Thị Đào Loan - Bí thư huyện Đoàn Di Linh cho biết, Hội đồng Đội huyện Di Linh vừa tổ chức bàn giao công trình khu vui chơi cho thiếu nhi tại điểm trường thôn Đông An (Trường Mầm non An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi).

Các em học sinh ở điểm trường thôn Đông An đã có điểm vui chơi sau giờ học

Đây là công trình do Huyện Đoàn Di Linh và Huyện Đoàn Lý Sơn (Quảng Ngãi) thực hiện. Công trình đi vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực để chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của tổ chức Đoàn, Đội trong việc chăm lo, giáo dục các em thiếu niên, nhi đồng; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho các em thiếu nhi, là tình cảm gắn bó, đoàn kết của hai đơn vị kết nghĩa Huyện Đoàn Di Linh - Huyện Đoàn Lý Sơn.

Được biết, cơ sở vật chất của điểm trường và đặc biệt là sân chơi dành cho học sinh ở đây có nhưng do sử dụng nhiều năm nên đã cũ và một số đồ dùng, dụng cụ đã xuống cấp. Qua đó, khu vui chơi thiếu nhi được đầu tư: 3 ghế xích đu, 1 hàng chướng ngại vật, 1 lưới leo rào và 1 bộ bập bênh, cầu trượt...

HOÀNG YÊN