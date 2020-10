(LĐ online) - Ngày 30/10, tại bia giao liên lịch sử (đặt ở Thôn 3, xã Lộc Bảo), Huyện ủy Bảo Lâm đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày khai thông đường hành lang chiến lược Bắc - Nam (30/10/1960 - 30/10/2020). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm; Đại tá Trần Tấn Công - nguyên cán bộ Đoàn C200 (đơn vị được Ban Bí thư Trung ương giao nhiệm vụ khai thông đường hành lang chiến lược Bắc – Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước), nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng; cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bảo Lâm; các đồng chí nguyên cán bộ đoàn C200, nguyên lãnh đạo huyện Bảo Lâm qua các thời kỳ và đại diện tuổi trẻ địa phương.

Lãnh đạo huyện Bảo Lâm và các đại biểu dâng hoa tại Bia giao liên lịch sử đường hành lang chiến lược Bắc - Nam

Tại buổi lễ kỷ niệm, đại tá Trần Tấn Công - nguyên cán bộ Đoàn C200, đã ôn lại một thời vàng son, oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đồng thời, khẳng định ý nghĩa to lớn của con đường hành lang chiến lược Bắc - Nam. Theo đó, vào đầu tháng 10 năm 1959, Bộ Chính trị ra Nghị quyết 15 (Khóa II) chỉ rỏ mở con đường hành lang chiến lược từ Bắc vào Nam là yêu cầu thiết yếu, then chốt cho cách mạng miền Nam. Do đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đoàn B90 được thành lập. Đoàn B90 có nhiệm vụ khai thông đường chiến lược từ miền Bắc vào Tây Nguyên (cụ thể là tỉnh Đắk Lắk). Trong khi đó, Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo Đoàn C200 từ Đông Nam Bộ ra lập căn cứ ở Buôn Go (nay là thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên) phối hợp cùng quân, dân Khu ủy Khu VI xây dựng cơ sở để thông đường hành lang chiến lược Bắc – Nam. Đến 16 giờ ngày 30/10 năm 1960, tại Buôn Bsarada (xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lộc cũ), Đoàn B90 và Đoàn C200 đã bắt liên lạc được với nhau. Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa chiến lược quan trọng không chỉ là vấn đề kết nối giao thông Nam - Bắc, mà con góp phần đảm bảo việc chi viện và tiếp nhận nhân lực, vật lực và đảm bảo thông tin, giao liên của Trung ương, Nhân dân miền Bắc, miền Trung cho cách mạng và Nhân dân miền Nam; đồng thời, góp phần xây dựng cơ sở cách mạng từ “không đến có” tạo một vùng căn cứ địa cách mạng rộng lớn và vững chắc trên địa bàn hành lang để đi đến thắng lợi cuối trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Lãnh đạo huyện Bảo Lâm cùng các đại biểu và tuổi trẻ địa phương chụp hình lưu niệm tại Bia giao liên lịch sử đường hành lang chiến lược Bắc - Nam (Thôn 3, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm)

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Đảng, Nhà nước đã cho xây dựng bia giao liên tại Thôn 3 (xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm) nhằm tưởng nhớ, tri ân những cán bộ chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh xương máu để làm nên con đường hành lang chiến lược Bắc - Nam huyền thoại. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu làm nên hành lang đường chiến lược vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Cũng tại buổi lễ, chị Hoàng Thị Mỹ Hằng - Bí thư Huyện Đoàn Bảo Lâm đại diện cho tuổi trẻ địa phương bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của các thế hệ ông cha đã không tiếc tuổi thanh xuân, xương máu để chiến đấu, hy sinh đánh đuổi quân thù giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc. Thế hệ trẻ hôm nay, nguyện phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc để ra sức học tập, rèn luyện và lao động cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

HẢI ĐƯỜNG