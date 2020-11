Ghi nhận từ một chương trình phối hợp

Thực hiện Chương trình công tác số 09, ngày 19/7/2016, về việc phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Ban Tuyên giáo Trung ương giai đoạn 2016-2020, 5 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình này và đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Qua đó, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo và Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện việc ký kết chương trình phối hợp công tác.

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa 2 ngành trên địa bàn tỉnh, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và công tác thông tin tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh có hiệu quả với những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch.

Thông qua chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức trong hệ thống tuyên giáo và cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo ngành tuyên giáo, đồng thời, yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương…

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã phối hợp tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực như: giúp dân phòng, chống mưa lũ; tuyên truyền về những nghĩa cử cao đẹp của chiến sĩ Công an Lâm Đồng về việc hiến máu cứu người; chủ động tham mưu đề xuất triển khai và tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Công an và công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh... Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng trên không gian mạng, góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật, tinh thần cảnh giác cho người dân về âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm như: Luật An ninh mạng; hoạt động tín dụng đen; cảnh báo tình trạng chia sẻ thông tin sai lệch, bịa đặt trên mạng xã hội; các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở địa phương; định hướng dư luận liên quan kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, về Đề án quy hoạch khu Trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt; định hướng dư luận liên quan đến hoạt động của Trung Quốc tại bãi Tư Chính và khẳng định chủ quyền vùng biển của Việt Nam. Đặc biệt, tuyên truyền ý nghĩa của các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; tuyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19... Cùng đó, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong Nhân dân.

Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy chủ động phối hợp với công an các địa phương cụ thể hóa những nội dung trong chương trình phối hợp của tỉnh để triển khai thực hiện; tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng trong việc nắm bắt tình hình; thường xuyên trao đổi, cung cấp, tổng hợp thông tin và phối hợp tham mưu cho lãnh đạo địa phương xử lý tốt những phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra vụ việc phức tạp, tạo “điểm nóng” trên địa bàn. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Công an các huyện, thành phố đã góp phần mang lại hiệu quả chung trong việc giữ gìn an ninh trật tự của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua.

Theo đánh giá, qua thực hiện chương trình phối hợp đã giúp tăng cường mối quan hệ, nâng cao hiệu quả công tác giữa hai ngành, tạo sự chủ động và thống nhất cao trong chỉ đạo, triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác chính trị tư tưởng; qua đó giúp lãnh đạo hai cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, hai ngành tiếp tục phối hợp triển khai nhiệm vụ nhằm tăng cường đảm bảo an ninh chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, khả năng tự đề kháng trước những tác động, ảnh hưởng của các quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động. Đồng thời, tạo những điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

KIỀU NINH