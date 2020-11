Giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh sau cổ phần hóa

Các tổ chức đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp cổ phần đang có xu hướng phát triển chậm lại vì hai lý do: doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa hoạt động được một thời gian thì thường bị chi phối bởi một số cổ đông tư nhân lớn. Lúc này doanh nghiệp sẽ do lớp trẻ điều hành với khuynh hướng tập trung vào mục tiêu phát triển doanh nghiệp để tìm kiếm lợi nhuận, còn việc giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển Đảng và các tổ chức chính trị ít được quan tâm. Do có nhiều khác biệt trong mô hình hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp cổ phần, đặc biệt là các doanh nghiệp cổ phần không có vốn của nhà nước, cho nên vai trò của tổ chức đảng tại doanh nghiệp cổ phần bị giảm sút.

Sản xuất rượu vang tại Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt. Ảnh: Văn Báu

Hiện nay, điểm hạn chế, yếu kém của không ít tổ chức đảng tại doanh nghiệp cổ phần hóa là công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết chưa được quan tâm đúng mức. Vai trò của cấp ủy đảng tại một số doanh nghiệp chưa được phát huy đầy đủ; trình độ, năng lực của một số đồng chí cấp ủy viên, bí thư cấp ủy còn hạn chế, một số đồng chí cấp ủy viên cơ sở còn thiếu gương mẫu trong học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực tế cho thấy, để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần, các cấp ủy đảng phải thật sự đổi mới về phương thức hoạt động, tư duy lãnh đạo, hướng nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng cơ chế phối hợp và tạo dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp vì mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xây dựng tổ chức đảng vững mạnh...

Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt là doanh nghiệp cổ phần tư nhân thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 100 ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư. Và để phấn đấu xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, doanh nghiệp phát triển bền vững sau cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Rượu bia Đà Lạt đã đề ra một số kinh nghiệm cần quan tâm chú trọng, đó là phải xây dựng được định hướng và chiến lược phát triển lâu dài cho doanh nghiệp; bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi ích của người lao động và lợi ích của các nhà đầu tư. Đặc biệt, kết hợp để giám đốc hoặc phó giám đốc doanh nghiệp làm bí thư tổ chức đảng của doanh nghiệp, nhằm phát huy tối đa vai trò của tổ chức đảng và xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh tế. Trong đó, lãnh đạo phải có ý thức và đi đầu trong phấn đấu, rèn luyện bảo đảm đúng mực, tạo được sự công bằng trong tập thể. Trong quá trình lãnh đạo không mệnh lệnh, áp đặt, cửa quyền. Bên cạnh đó, phải phát huy được sức mạnh của tập thể, tạo sự đồng lòng cùng tham gia học tập, phấn đấu vì mục tiêu chung của doanh nghiệp.

Như đã nói ở trên, điểm hạn chế, yếu kém của không ít tổ chức đảng tại doanh nghiệp cổ phần hóa là công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa được quan tâm; chính vì vậy, đối với đảng viên trong các công ty cổ phần, cần chú trọng công tác bồi dưỡng cho đảng viên về bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước những hành vi và việc làm của bản thân. Phải gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động. Đặc biệt, phải xác định được rằng, vào Đảng là để cống hiến, để tăng sức mạnh cho tổ chức chứ không phải để tăng thêm số lượng, tăng thêm bè phái.

Tập thể chi bộ là nhân tố chính góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và quần chúng người lao động của doanh nghiệp. Vì vậy, cần làm tốt vai trò của chi bộ trong việc giúp đỡ quần chúng ưu tú của các đoàn thể để bổ sung lực lượng đảng viên mới có trình độ học vấn, có sức khỏe, nhiệt tình, hăng hái và đặc biệt là có tác động tích cực đến kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Quan tâm và hỗ trợ các hoạt động của các đoàn thể như Công đoàn, Chi đoàn thanh niên... nhằm xây dựng không khí làm việc nhiệt tình hăng hái; văn hóa doanh nghiệp chuẩn mực... để các nhà đầu tư, giới lãnh đạo thấy được vai trò của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp của mình mà ủng hộ.

Dù hoạt động trong bất kỳ mô hình nào thì cũng không thể phủ nhận vai trò của tổ chức đảng trong rèn luyện, đào tạo con người cũng như đào tạo các chuẩn mực đạo đức cho không chỉ là các đảng viên mà còn cho mọi đối tượng quần chúng khác trong doanh nghiệp. Dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cổ phần trên địa bàn tỉnh thời gian qua cũng đã có những nỗ lực, chủ động kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, quan tâm kiện toàn nâng cao chất lượng cấp ủy và chất lượng sinh hoạt đảng cho phù hợp với tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp, nỗ lực xây dựng lòng tin đối với người lao động, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Hy vọng thời gian tới, vai trò của tổ chức đảng tại doanh nghiệp cổ phần sẽ ngày càng được nâng lên, tạo được niềm tin không chỉ cho đảng viên, người lao động mà cả với các chủ doanh nghiệp.

NGUYÊN THI