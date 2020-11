Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Đơn Dương

(LĐ online) - Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), chiều 13/11 - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nghĩa Hiệp 2 (xã Ka Đô, huyện Đơn Dương). Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bon Yô Soan.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Văn Đa tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” và quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Nghĩa Hiệp 2 (xã Ka Đô, huyện Đơn Dương)

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cán bộ và Nhân dân thôn Nghĩa Hiệp 2 đã cùng ôn lại 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo kết quả xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2020.

Thôn Nghĩa Hiệp 2 có 462 hộ dân với 1790 nhân khẩu, thôn có diện tích 244 ha, trong đó đất nông nghiệp là 186 ha. Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh Covid – 19, nhưng cán bộ và người dân thôn Nghĩa Hiệp 2 đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấy thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với các đoàn thể tích cực, năng động và trách nhiệm trong vận động, khuyến khích người dân phát huy nội lực, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa ở cộng đồng, phát triển trồng trọt, chăn nuôi theo hướng công nghệ cao.

Kết quả, từ đầu năm đến nay, người dân thôn Nghĩa Hiệp 2 đã đóng góp hơn 800 triệu đồng cho công tác đầu tư, xây dựng và an sinh xã hội. Đến nay, trong khu dân cư có 450/462 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt 97%; 448/462 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, đạt 97%. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt; hộ khá, hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và thành tích mà cán bộ và Nhân dân thôn Nghĩa Hiệp 2 đã phấn đấu đạt được. Đồng thời, mong muốn địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phát huy quyền làm chủ của mình tham gia xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng công nhận Khu dân cư kiểu mẫu, bức ảnh lưu niệm “Bác Hồ và Bác Tôn” cùng phần quà 10 triệu đồng cho cán bộ, Nhân dân thôn Nghĩa Hiệp 2.

