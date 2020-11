Tọa đàm nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu

(LĐ online) - Sáng 12/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tọa đàm về kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Bon Yô Soan, cùng đại diện các sở, ngành, huyện, thành phố và đại diện MTTQ các xã, phường, khu dân cư tiêu biểu trong tỉnh về dự.

Nhìn chung các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, đồng thuận với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng mô hình “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” (KDCTB, KDCKM), góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công tác xây dựng, nhân rộng, nâng cao chất lượng mô hình KDCTB, KDCKM trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ năm 2019 đến nay đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc xây dựng mô hình KDCTB, KDCKM phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại mỗi địa phương, cơ sở.

Các đại biểu tham luận về kinh nghiệm, giải pháp trong xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu.

Qua việc xây dựng mô hình KDCTB, KDCKM, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, các tổ chức thành viên và hệ thống chính trị ở khu dân cư được nâng cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng mô hình KDCTB, KDCKM được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, đã phát huy mạnh mẽ vai trò làm chủ của Nhân dân. Ý thức tự quản và đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa của người dân tại khu dân cư được nâng lên; an ninh trật tự, cảnh quan môi trường của khu dân cư được đảm bảo; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn khu dân cư được tăng cường, phát huy, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Kết quả, đầu năm 2019, toàn tỉnh đăng ký xây dựng 559 KDCTB và 260 KDCKM. Cuối năm 2019, có 217 KDCTB (đạt tỷ lệ 38,8%) và 50 KDCKM (đạt tỷ lệ 19,2%) được thẩm định, công nhận, khen thưởng. Năm 2020, toàn tỉnh đăng ký xây dựng 511 KDCTB và 251 KDCKM. Đến ngày 10/11/2020, có 216 KDCTB được MTTQ cấp huyện thẩm định công nhận (đạt tỷ lệ 42,3%) và 79 KDCKM được đề nghị MTTQ tỉnh thẩm định, công nhận (đạt tỷ lệ 31,5%); trong đó, có 21 KDCKM (đợt 1) được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh công nhận, khen thưởng và chọn để lãnh đạo tỉnh về dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2020. Đồng thời, MTTQ các huyện, thành phố cũng đề nghị MTTQ tỉnh thẩm định, công nhận giữ vững các KDCKM được công nhận năm 2019.

Tại buổi tọa đàm, nhiều tham luận về kinh nghiệm, giải pháp xây dựng khu dân cư tiêu biểu, kiểu mẫu được trao đổi, trình bày, thảo luận thu hút sự quan tâm của hội nghị. Nhiều mô hình hiệu quả được duy trì như: Mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, qua 6 năm triển khai, tình hình trộm cắp vặt và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã đã giảm đáng kể, tình hình an ninh trật tự được ổn định, Nhân dân đồng thuận hưởng ứng. Mô hình vận động Nhân dân sản xuất theo chương trình nông nghiệp công nghệ cao. Mô hình “Tiết kiệm trong việc cưới, việc tang” và thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, lễ hội như tuyên truyền người dân hạn chế vòng hoa, lẵng hoa thay vào đó khi có người qua đời mỗi nhân khẩu từ 15 tuổi trở lên đóng góp 3.000 đồng đến 5.000 đồng để giúp gia đình có tang, mô hình này đã duy trì từ nhiều năm nay. Tại Bảo Lộc có mô hình vận động toàn dân bảo vệ ANTQ; trong đó, có một số mô hình hoạt động hiệu quả như: “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư”, “Camera phòng chống tội phạm”, “tổ bảo vệ dân phố tiêu biểu trong công tác tuần tra canh gác tại TDP”. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động của lực lượng công an, của cấp ủy, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, chi đoàn giúp người dân chủ động tố giác các hành vi vi phạm: tố giác các đối tượng ở địa phương khác đến địa bàn bán ma túy, tụ tập đá gà, đối tượng ở nhà trọ có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự…

Trong đó, có nhiều giải pháp nêu lên khó khăn trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, kinh nghiệm đề cao sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoặc những tiêu chí khó thực hiện nhưng thể hiện sự nỗ lực phấn đấu của các tổ dân phố… Cách phối hợp giữa Mặt trận với Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kiến nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường, nâng cao hiệu quả giám sát cộng đồng, xây dựng lực lượng nòng cốt làm hạt nhân phong trào giữ gìn an ninh trật tự… Đề nghị có cơ chế để tổ dân phố luôn giữ vững tổ dân phố kiểu mẫu, cần có chính sách hỗ trợ cho cán bộ làm công tác đoàn thể ở tổ dân phố, quan tâm đầu tư trang bị phương tiện, kinh phí cho lực lượng tổ bảo vệ dân phố.Những khó khăn, kiến nghị đề xuất HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề xuất cơ quan chức năng điều chỉnh cho phù hợp.

NGUYỆT THU