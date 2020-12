Tổng kết công tác dân vận năm 2020:

(LĐ online) - Chiều 25/12, Ban Dân vận tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020 gắn với tổng kết năm “Dân vận khéo” 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị do các đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Minh Quang và Huỳnh Mỹ - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ban Dân vận các huyện, thành ủy trong tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả khá toàn diện. Toàn tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tạo thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Cấp ủy đảng các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận trong tình hình mới; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt “Năm dân vận khéo 2020”. Thời gian qua, tổ chức bộ máy công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận.

Công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp có sự đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc. Đến ngày 15/12/2020, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 985 ngàn hồ sơ và đã giải quyết hơn 975 ngàn hồ sơ. Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp gần 2.500 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và đã giải quyết 354/467 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền. Thời gian qua, công tác đối thoại cũng đã góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của Nhân dân cũng đã được các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả. Công tác phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan nhà nước với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả.

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội nghị

Lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã đẩy mạnh phong trào dân vận khéo, tổ chức nhiều hoạt động dân vận thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân. Thời gian qua, hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh cũng tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị và chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực cũng tiếp tục đạt kết quả khá toàn diện. Toàn tỉnh Lâm Đồng đã có 1 mô hình “Dân vận khéo” được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 mô hình được Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen; 36 mô hình điển hình được UBND tỉnh tặng bằng khen. Ngoài ra, Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã tuyên dương 90 mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Dân vận khéo trong nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020. Các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực cũng đã được xây dựng, nhân rộng.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu, thảo luận nêu lên những thuận lợi và kết quả nổi bật cũng như những khó khăn, vướng mặc trong công tác dân vận thời gian qua; đồng thời, trao đổi nhiều kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, các kiến nghị để thực hiện tốt công tác dân vận thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Phúc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2021 là năm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025, do đó, đòi hỏi hệ thống dân vận từ tỉnh đến cơ sở nỗ lực phấn đấu rất cao, quyết tâm rất lớn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021.

DUY DANH