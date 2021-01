Đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết các doanh nghiệp tại Đạ Tẻh, Bảo Lâm

(LĐ online) - Ngày 26/1, đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Đặng Trí Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đã đi thăm, chúc tết và tặng quà 3 đơn vị tại 2 huyện Đạ Tẻh và Bảo Lâm là: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết cán bộ, viên chức, người lao động cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh

Cùng đi có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và lãnh đạo 2 huyện Đạ Tẻh, Bảo Lâm.

Năm qua, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh đã nỗ lực công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp là 12 vụ, giảm 3 vụ so với năm trước, cả 3 tiêu chí (về số vụ, diện tích rừng vi phạm, khối lượng gỗ khai thác trái phép) đều giảm và được khống chế; 58,3% số vụ vi phạm đã xác định được đối tượng và có biện pháp xử lý đúng pháp luật; đã trồng được 99,5 ha rừng; chăm sóc 219 ha rừng trồng các năm trước. Tổ chức khai thác gỗ rừng trồng các loại trên 62,42 ha, sản lượng gỗ khai thác 2.493 m3. Doanh thu 15,5 tỷ đồng. Thực hiện giao khoán 17.864 ha cho 686 đối tượng.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm hiện đang quản lý hơn 20 ngàn ha rừng; trong đó, rừng phòng hộ đầu nguồn hơn 3,9 ngàn ha, rừng sản xuất hơn 16,7 ngàn ha, gồm 27 tiểu khu thuộc 5 xã, thị trấn của huyện. Trước tình hình thị trường đất đai ngày càng có giá, Công ty đã chỉ đạo quyết liệt kiên quyết giữ và bảo vệ diện tích tài nguyên rừng, năm qua số vụ vi phạm lâm luật là 4 vụ, giảm 5 vụ so với năm trước; thực hiện giải toả 45 vụ với diện tích 4,159 ha. Thực hiện gieo ươm 417.000 cây con; đã trồng được 77,35 ha rừng; chăm sóc rừng trồng từ những năm trước 166,15 ha; khai thác 39,67 ha rừng trồng với sản lượng 8.728 m3 gỗ, khai thác keo nguyên liệu giấy 43,53 ha với sản lượng 4.529 m3. Đã tiêu thụ 3.645 m3 gỗ xẻ và 1.125 m3 ván ghép. Tổng doanh thu 33,4 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 3,4 tỷ đồng. Công ty đã làm tốt công tác giao khoán và chi trả môi trường rừng cho 1.018 hộ đồng bào Mạ sống liền kề với rừng với diện tích 18.542,3 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng gửi lời chúc tốt đẹp đến Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm và đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động nhân dịp Xuân mới

Dù dịch bệnh, nhưng năm qua, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng vẫn giữ được tăng trưởng; cụ thể, quặng nguyên khai khai thác 3.611.400 tấn (tăng 1,8% so với 2019), quặng tinh sản xuất 1.820.900 tấn (tăng 1,7%), Hydrat sản xuất đạt 1.081.300 tấn (tăng 3,5%), Alumin quy đổi sản xuất đạt 707.200 tấn (tăng 3,5%), Alumin sau nung đạt 669.700 tấn (tăng 2,7%), sản xuất bao jumbo các loại đạt 910.700 cái (tăng 56,1%). Tiêu thụ Hydrat đạt: 68.200 tấn (tăng 0,1%), tiêu thụ Alumin đạt 665.900 tấn (tăng 1,9%), tiêu thụ bao jumbo 906.400 cái (tăng 52,1% so với năm 2019). Tổng doanh thu năm 2020 là 2.768,7 tỷ đồng, đạt 110,3% kế hoạch, bằng 85,6% so với 2019; nộp ngân sách nhà nước 252,8 tỷ đồng, đạt 103,5% kế hoạch. Tổng lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất kinh doanh là 62,2 tỷ đồng, đạt 435,9% kế hoạch, tăng 3,2% so với 2019.

Sau khi nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đồng chí Đặng Trí Dũng đã biểu dương những thành quả đạt được của từng đơn vị và khẳng định những đóng góp của các doanh nghiệp thành quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm qua.

Tặng quà cho Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng nhân dịp xuân mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà và chúc mừng các đơn vị năm mới đạt được nhiều thành công mới, thắng lợi mới, sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường sống, tích cực bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng khi mùa khô đang bước vào thời kỳ cao điểm.

Đồng thời, động viên, thăm hỏi, gửi lời chúc tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động cùng gia đình đón tết cổ truyền ấm áp, xuân mới nhiều sức khoẻ, thành công và hạnh phúc.

Lãnh đạo các doanh nghiệp đã cảm bày tỏ niềm vinh dự trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đó là niềm khích lệ to lớn để các đơn vị không ngừng nỗ lực trong lao động, sản xuất, kinh doanh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới 2021.

QUỲNH UYỂN