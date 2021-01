Nhân dân cả nước tin tưởng hướng về Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25/1 - 2/2/2021. Trước thềm Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các vùng, miền Tổ quốc đều hân hoan hướng về Đại hội, tin tưởng Đại hội thành công, đề ra đường lối đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Cờ, panô, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại tỉnh Nghệ An

Khí thế mừng Đảng, mừng Xuân trên quê hương Bác Hồ

Tại Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, không khí hân hoan chào đón ngày khai mạc Đại hội XIII của Đảng hiện diện trên khắp mọi nơi. Khắp các làng quê trong tỉnh, từ miền núi đến đồng bằng, băng rôn, cờ hoa, khẩu hiệu được treo khắp nơi. Đại hội Đảng lần này gần với dịp Tết Nguyên đán 2021 nên không khí tươi vui, nhộn nhịp, khí thế mừng Đảng, mừng Xuân càng phấn khởi hơn với nhiều nét tươi mới.

Bày tỏ cảm nghĩ về Đại hội XIII của Đảng sắp diễn ra, cựu chiến binh Nguyễn Long Hoàng, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tự hào nói: Đại hội Đảng toàn quốc quyết định đường hướng tương lai của đất nước cũng là dấu mốc kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, đánh dấu Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta đã đi trọn hành trình 35 năm đổi mới.

Chị Ngô Thị Huyền, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, chia sẻ: "Không thể không vui với niềm vui chung, với sự kiện trọng đại của đất nước. Là nông dân, không mơ ước cao sang, không rõ hết những vấn đề của tầm vĩ mô mà Đại hội sẽ bàn đến, nhưng nông dân chúng tôi vẫn có niềm tin mãnh liệt vào thành công của Đại hội, để đất nước, quê hương sẽ đi lên, đời sống người dân nói chung và nông dân nói riêng thêm nhiều đổi thay".

Tại Nghệ An, năm 2020 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, 990 năm danh xưng Nghệ An… Mặt khác, từ đầu năm dịch COVID-19 bùng phát và những khó khăn khách quan khác đã tác động mạnh đến đời sống kinh tế - xã hội nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng các doanh nghiệp, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lan tỏa những điều tốt đẹp, những kết quả đạt được của năm 2020, người dân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đang nỗ lực khắc phục những hạn chế, cùng chung sức, đồng lòng, kỳ vọng, tin tưởng vào những điều tốt đẹp mà đường hướng Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Đồng bào Tây Nguyên tin tưởng hướng về Đại hội

Những ngày này, trên các nẻo đường của tỉnh Đắk Lắk, từ thành thị đến buôn làng xa xôi, cờ hoa rực rỡ, băng rôn, biểu ngữ được trang hoàng lộng lẫy. Cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm phấn khởi, tin tưởng.

Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, bầu ra được những cán bộ đủ đức, đủ tài, ngang tầm nhiệm vụ vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng để đảm đương sứ mệnh lãnh đạo đất nước; đồng thời, có những quyết sách đúng đắn, mang tầm chiến lược để xây dựng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk cũng gửi gắm những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Đại diện cho thế hệ trẻ trong tỉnh, đồng chí H’Giang Niê, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk phấn khởi chia sẻ, những năm qua, được sự quan tâm, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện của Đảng, thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã phát huy trí tuệ, tinh thần đoàn kết, xung kích, chủ động, sáng tạo, vươn lên lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk kỳ vọng: Đại hội lần này sẽ có thêm nhiều quyết sách về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; tạo điều kiện cho thế hệ trẻ phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc tham gia vào các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Đảng, Nhà nước cần có nhiều cơ chế thuận lợi để thanh niên được tham gia vào nhiều lĩnh vực và hành trình khởi nghiệp; tiếp tục có chính sách về đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiến sỹ Đỗ Văn Dương, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Đắk Lắk cho biết: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện trọng đại của đất nước. Vui mừng trước những thành tựu đạt được của đất nước sau 35 năm đổi mới, Tiến sỹ Đỗ Văn Dương khẳng định, đường lối đổi mới của Đảng là hết sức đúng đắn. Nhân dân ta tin vào Đảng, làm theo đường lối đổi mới hợp quy luật, hợp lòng dân và đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tiến sỹ Đỗ Văn Dương kỳ vọng, trong nhiệm kỳ tới, vấn đề phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cần tiếp tục làm tốt hơn nữa. Công tác xây dựng Đảng không phải là công việc nội bộ của Đảng, mà Đảng ta ra đời từ nhân dân, cho nên cần phải có sự tham gia nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa của quần chúng vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu của cả hệ thống chính trị để cùng nhau xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Cơ quan Nhà nước, đảng viên phải thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe quần chúng nhân dân, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ “máu thịt” với nhân dân; phát huy cao độ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế theo phương châm “dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân tự quyết - dân thụ hưởng”.

Ông Võ Tấn Tài, nguyên Vụ trưởng Vụ Dân tộc - Tôn giáo của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được giữ vững và phát huy, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công", góp phần giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi thành tựu công cuộc đổi mới chính là do nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng xây dựng nên. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bao gồm đoàn kết trong nước, đoàn kết kiều bào ta ở nước ngoài để tất cả chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo ông Võ Tấn Tài, tỉnh Đắk Lắk có 49 dân tộc anh em cùng chung sống. Vì vậy, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đất nước nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Chỉ có phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc, thu hẹp dần khoảng chênh lệch mức sống giữa các vùng, miền thì mới thực hiện được đại đoàn kết dân tộc.

Muốn thực hiện được điều đó, bên cạnh những chính sách phát triển chung, tôi nghĩ rằng phải có thêm những chính sách đặc thù nhằm nâng cao dân trí, phải bồi dưỡng nhân lực, phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, ông Võ Tấn Tài cho biết thêm.

Thủ đô kháng chiến hướng về Đại hội

Những ngày này, trên khắp các vùng quê của tỉnh Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến đâu đâu cũng rực rỡ cờ hoa, bừng lên không khí rộn ràng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Hòa trong bầu không khí tưng bừng đó, người dân Tân Trào, huyện Sơn Dương – căn cứ địa cách mạng cả nước hướng về Đại hội với tất cả tình cảm, niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm.

Tân Trào là căn cứ địa cách mạng của cả nước, nơi từng diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại quyết định vận mệnh dân tộc. Trước thềm Đại hội XIII của Đảng - sự kiện chính trị quan trọng được người dân cả nước quan tâm, người dân trên quê hương cách mạng Tân Trào mong Đại hội lần này sẽ đưa ra những quyết sách, chủ trương phát triển kinh tế toàn diện, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, quan tâm hơn nữa việc chăm lo, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân...

Ông Hoàng Ngọc, 58 tuổi Đảng, ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào bày tỏ kỳ vọng Đại hội lần này sẽ lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, một lòng vì đất nước, vì nhân dân vào hàng ngũ lãnh đạo, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện đúng mục đích của Đảng đã đề ra, xây dựng nước ta dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh… Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những sai phạm để chấn chỉnh, có những biện pháp loại bỏ những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi hàng ngũ của Đảng; củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, để những nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống...

Cờ hoa,biểu ngữ tuyên truyền trên đường Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau

Kỳ vọng mới từ đất mũi Cà Mau

Hòa trong niềm hân hoan, phấn khởi, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Cà Mau kỳ vọng về giai đoạn mới của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Cà Mau tập trung tuyên truyền đậm nét về kết quả và những thành tựu to lớn đạt được của đất nước nói chung và của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong nhiệm kỳ qua. Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; định hướng phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tập trung khắc phục tác động của đại dịch COVID-19, đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Việt Phong cho biết, các hoạt động tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được không khí phấn khởi trong nhân dân.

''Thông qua các hoạt động tuyên truyền sẽ góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống'', ông Phạm Việt Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết.

Chia sẻ về sự kiện trọng đại của đất nước, ông Phan Anh Tuấn, đảng viên, cán bộ hưu trí (khóm 7, Phường 8, thành phố Cà Mau), bày tỏ sự nhất trí, tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ trụ cột có đủ đức, đủ tài để lãnh đạo, đưa đất nước phát triển lên một tầm cao mới.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cà Mau Mai Hữu Chinh bày tỏ, công tác nhân sự trước Đại hội được thực hiện chặt chẽ, phù hợp và có tính ổn định, phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới.

Trong những ngày trước khi diễn ra Đại hội, tỉnh Cà Mau tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn biết và cập nhật kịp thời thông tin về Đại hội. Mỗi Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện phong trào thi đua bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

