''Mừng Đảng, mừng xuân, ra quân quyết thắng''

Đó là chủ đề của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh trong đợt phát động thi đua cao điểm mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. Bởi thời điểm hiện tại, toàn lực lượng vũ trang đang đón mùa xuân đặc biệt khi thực hiện đồng thời các nhiệm vụ: trực, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; lo tết cho bộ đội và đặc biệt làm công tác chống dịch an toàn.

Công tác chăm sóc sức khỏe và đảm bảo hậu cần cho bà con từ vùng dịch trở về đang tiến hành cách ly tại Trung tâm huấn luyện của Ban CHQS huyện Đơn Dương

Từ thực tiễn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 lúc bắt đầu bùng phát cho đến nay đã thấy rõ quân đội là một trong những lực lượng nòng cốt về phòng, chống dịch.

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Toàn dân tộc Việt Nam ta cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19”; triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch; Nghị quyết, xác định phòng, chống dịch COVID-19 là “chiến đấu trong thời bình”, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, cấp bách của Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cũng đã đưa ra nhiều giải pháp và quyết liệt thực hiện để phòng, chống dịch bệnh ngay từ thời điểm dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã đề ra nhiều giải pháp toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, sát với tình hình thực tế, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Các lực lượng triển khai tốt công tác tiếp nhận, cách ly y tế bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Và hiện nay, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng khó kiểm soát, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ CHQS tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất. Tiếp tục triển khai đầy đủ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Cụ thể, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho mọi quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động về nhiệm vụ phòng dịch. Tiếp tục nâng cao tinh thần quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch. Chấp hành các quy định phòng, chống dịch của quân đội và địa phương. Ban CHQS huyện, thành phố cần tham mưu tốt cho chính quyền địa phương để chỉ đạo, tiến hành hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm biện pháp “phát hiện sớm, khoanh vùng cách ly kịp thời, truy vết thần tốc, điều trị hiệu quả”…

Từ đợt bùng dịch trước, tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã hình thành 7 khu vực sẵn sàng cách ly y tế tập trung, bao gồm Bệnh xá H32, Đại đội Trinh sát và Trung tâm huấn luyện thuộc Ban CHQS các địa phương: Thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Đơn Dương, Lạc Dương, Cát Tiên với khả năng tiếp nhận 490 người. Và lần này, hiện Bệnh xá H32 và Trung tâm huấn luyện Ban CHQS thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Đơn Dương đang là ba địa điểm tiếp nhận theo dõi các trường hợp cách ly từ vùng dịch trở về.

Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh, tính đến 9h ngày 5/2, có 103 công dân trở về từ vùng dịch đang được tiến hành cách ly, theo dõi. Cụ thể, tại Bệnh xá H32: 23 người, Trung tâm huấn luyện Bảo Lâm: 9 người, Trung tâm huấn luyện Bảo Lộc: 32 người (đã ra 4 người), Trung tâm huấn luyện Đơn Dương: 31 người, Trung tâm huấn luyện Cát Tiên: 8 người. Thượng tá Vũ Ngọc Điểu - Trưởng Ban Quân y Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Tình hình tại các khu cách ly được theo dõi, báo cáo hàng ngày. Số lượng các ca tiến hành cách ly tăng lên mỗi ngày, song cán bộ, chiến sỹ vẫn luôn trong trạng thái thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất”. Ghi nhận tại Trung tâm huấn luyện của Ban CHQS huyện Đơn Dương, các cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất để tạo điều kiện tốt nhất cho bà con đang tiến hành cách ly. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây đều thể hiện mong muốn “Bà con về tiến hành cách ly, hãy coi chúng tôi như người trong gia đình để cùng nhau đi qua 21 ngày. Vì một cá nhân và cộng đồng an toàn”.

Ngoài kích hoạt hệ thống phòng dịch, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch khác. Trong đó, chú trọng các đơn vị chuẩn bị giao nhận quân, tiếp nhận chiến sĩ mới. Không giải quyết các trường hợp đi công tác, nghỉ phép đến vùng có dịch. Đối với các trường hợp quân nhân đang nghỉ phép, trên đường trả phép… cần khai báo y tế và có sự theo dõi sức khỏe chặt chẽ, hạn chế hội họp, tập trung đông người không cần thiết.

Song song với nhiệm vụ chống dịch, LLVT tỉnh Lâm Đồng cũng phát động đợt thi đua cao điểm mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021. Trong đó đặc biệt chú trọng việc nâng cao cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình; duy trì, chấp hành nghiêm các chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, khắc phục sự cố, cứu hộ cứu nạn… Bảo vệ an toàn các mục tiêu, hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Và thực hiện tốt công tác hậu cần để đảm bảo một cái tết trọn vẹn cho bộ đội. Tất cả các nhiệm vụ được thực hiện trên tinh thần “quyết thắng”.

Trong thời điểm hiện tại, kẻ thù không phải là thực thể hữu hình, mà là vi rút chủng mới. Trên mặt trận không có tiếng súng ấy khó có thể nói hết những nhọc nhằn, lo toan của cán bộ, chiến sĩ. Mùa xuân đã đến thật gần, nhưng với những người lính, mùa xuân chính là ở sức khỏe và sự an toàn trong Nhân dân.

NGỌC NGÀ