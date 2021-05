(LĐ online) - Ngày 10/5 các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 gồm: bà Ka Tô Thị Dung - Bác sỹ Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng; ông Lâm Văn Đoan - Trợ lý Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông K'Nhiễu - Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; bà Trần Thị Thùy Trang - Giáo viên Trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt đã tiếp xúc với cử tri tại Lâm Hà.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri tại Lâm Hà

Buổi sáng các đại biểu ứng cử Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc với hơn 300 cử tri đến từ các xã Hoài Đức, Tân Hà, Phúc Thọ, Đan Phượng, Tân Thanh, Liên Hà. Buổi chiều các ứng cử viên tiếp xúc với hơn 200 cử tri các xã Mê Linh, Gia Lâm, Đông Thanh và thị trấn Nam Ban.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Sau đó, từng người ứng cử báo cáo với cử tri địa phương về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự tự hào, vinh dự, phấn khởi khi được giới thiệu, tín nhiệm đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Đồng thời, đề ra nhiều nội dung hành động thiết thực liên quan đến tình hình thực tế tại địa phương như: nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa; quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; giải quyết vấn đề dạy thêm, học thêm sai quy định; các vấn đề liên quan đến bình đẳng giới; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát huy đổi mới, sáng tạo, tiếp tục cài thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đẩy mạnh khởi nghiệp... Cùng với chương trình hành động hứa trước cử tri, các ứng cử viên cũng đã nêu ra những nội dung giải pháp để thực hiện chương trình hành động mà mình đã đề ra.

Cử tri tại điểm tiếp xúc xã Hoài Đức đề đạt ý kiến với các ứng cử viên

Cử tri các địa phương tại Lâm Hà cũng đã nêu nhiều ý kiến, đề đạt nguyện vọng, gửi gắm niềm tin của mình đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Nhiều cử tri bày tỏ sự vui mừng khi lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên; mong muốn các ứng cử viên quan tâm dành thời gian thường xuyên tiếp xúc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết kịp thời cho người dân. Một số vấn đề mà cử tri tại Lâm Hà quan tâm muốn đề đạt gửi gắm đến các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ xem xét giải quyết như: những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; quan tâm gia đình chính sách, người có công; đầu tư hạ tầng nông thôn; vấn đề an toàn giao thông; bảo hiểm y tế; tình trạng phá rừng; ô nhiễm môi trường; nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân vùng sâu, vùng xa...

Các cử tri tham gia buổi tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Đại diện những người ứng cứ đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Lâm Đồng cũng đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp cũng như niềm tin, gửi gắm đến từ các cử tri địa phương; đồng thời hứa nếu trúng cử sẽ quyết tâm thực hiện các nội dung chương trình hành động đã đề ra và thường xuyên sâu sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết...

DUY DANH