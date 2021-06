(LĐ online) - Ngày 16/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng chủ trì, cùng các thành viên Chính phủ, các cơ quan thường trực của Chính phủ tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thúc đẩy, tăng trưởng kinh tế, tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững trong những tháng cuối năm 2021, nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 và bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nhận định: 6 tháng qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội có nhiều điểm sáng, nhưng có nhiều vấn đề cần phải đúc rút kinh nghiệm; cần phải nhận diện những khó khăn, thách thức đã gặp phải trong 6 tháng qua và dự báo cho 6 tháng cuối năm và những tháng đầu năm 2022. Thủ tướng yêu cầu trước những tình hình mới, trong điều kiện mới phải có cách ứng xử mới. Mặc dù những dự báo và giải pháp cho 6 tháng đầu năm đã được thực hiện có hiệu quả, những vấn đề đột xuất cũng có giải pháp, không bị động, lúng túng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội, tuy nhiên, 6 tháng qua cũng có những hạn chế, bất cập cần phải chỉ rõ để có giải pháp phù hợp và giải quyết có hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề trong điều kiện khó khăn, chúng ta rút kinh nghiệm từ lãnh đạo thế nào, chỉ đạo thế nào, điều hành thế nào, tổ chức thực hiện thế nào, rút ra bài học kinh nghiệm gì… để thực hiện tốt hơn trong 6 tháng còn lại của năm 2021.

Hội nghị có sự tham dự của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các sở, ngành, các ban quản lý dự án và UBND các địa phương (Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và Lạc Dương)

Báo cáo tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày, cho biết: Do tình hình dịch bệnh, nên các nguồn lực và nguồn vốn đầu tư bị hút mạnh vào các gói kích thích tăng trưởng kinh tế, khiến giá nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng mạnh, tạo áp lực tăng lạm phát trên toàn cầu… Tuy nhiên, trong nước, tình hình kinh tế vĩ mô vẫn đảm bảo ổn định, các hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản tích cực. Nhưng đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 gần 2 tháng nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều lĩnh vực, địa bàn, khiến tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với kịch bản đã đề ra…

Tại hội nghị, các thành viên Chính phủ nghe trình bày và thảo luận 3 đề án là: Đề án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; Đề án đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2021 và những tháng đầu năm 2022; Đề án phát triển xuất nhập khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị và các điểm cầu cũng trình bày các ý kiến, kinh nghiệm từ 6 tháng qua và các giải pháp thiết thực từ nay đến cuối năm, góp phần thực hiện nhiệm vụ Quốc hội đã giao, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công của UBND tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 10/6, tỷ lệ giải ngân đạt 29,2%, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2020. Đến cuối tháng 6/2021, ước tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 35% kế hoạch. Tỉnh Lâm Đồng cũng có những giải pháp để bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

LÊ HOA