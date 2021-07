HĐND TP Bảo Lộc khóa VI khai mạc kỳ họp thứ 2

(LĐ online) - Sáng 28/7, HĐND TP Bảo Lộc khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 2 (kỳ thường lệ giữa năm 2021) để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thực hiện nghiêm 5K đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

Kỳ họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc và đồng chí Bùi Văn Dũng - Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Kỳ họp diễn ra trong điều kiện đặc biệt khi tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại kỳ họp được đặt lên hành đầu. Tại kỳ họp, các đại biểu thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch theo thông điệp 5K như khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn… Trước đó, vào chiều 27/7, các đại biểu tham dự kỳ hợp và bộ phận giúp việc đều được Trung tâm Y tế TP Bảo Lộc xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. Đồng thời, Trung tâm Y tế thành phố đã tiến hành phun khử khuẩn tại Hội trường và toàn khu vực Thành ủy Bảo Lộc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bảo Lộc nhấn mạnh: Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2021-2026, TP Bảo Lộc tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử, đó là đại dịch Covid-19. Sau một thời gian kiểm soát tốt tình hình, dịch bệnh đã bùng phát trở lại ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các địa phương trong cả nước; trong đó, có tỉnh Lâm Đồng nói chung và TP Bảo Lộc nói riêng. Dịch bệnh đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống Nhân dân và sự phát triển chung của địa phương.

Chủ tọa điều hành kỳ họp

Trong bối cảnh đó, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, TP Bảo Lộc đã quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh; thể hiện quyết tâm bằng Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện, khoanh vùng và không để dịch bệnh lan rộng trên địa bàn. Đến nay, có thể khẳng định TP Bảo Lộc đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND TP Bảo Lộc khóa VI

Trong 6 tháng đầu năm, tuy nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020, nhưng có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 54,63% so với dự toán, trong đó thu ngân sách do thành phố quản lý đạt 75,45% dự toán; môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thương mại điện tử được đẩy mạnh; các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đặc biệt quan tâm; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức dạy và học; thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về công tác phòng chống dịch bệnh; an ninh, quốc phòng được tăng cường và trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm để mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân địa phương.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, các đại biểu và lực lượng phục vụ kỳ họp đều được xét nghiệm nhanh và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Bên cạnh đó, vẫn để xảy ra nhiều tồn tại, khó khăn cần khắc phục như: Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn còn nhiều tồn tại khi để xảy ra nhiều sai phạm nhưng chậm phát hiện xử lý hoặc xử lý chưa quyết liệt; công tác quản lý, chỉ đạo của địa phương nhiều thời điểm còn lúng túng; việc áp dụng các quy định pháp luật liên quan để xử lý các sai phạm còn nhiều bất cập. Cùng với đó, công tác triển khai các công trình, dự án trên địa bàn TP Bảo Lộc còn chậm. Trong đó, một số công trình dự án như Hồ Nam Phương 2, đường gom Nguyễn Công Trứ và đường Hoàng Văn Thụ nối dài… chưa thể triển khai do vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh của Nhân dân còn chậm và hiệu quả chưa cao; tình hình an ninh – trật tự trên địa bàn còn nhiều phức tạp khi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như ma túy, trộm cắp vẫn thường xuyên xảy ra.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/7. Tại kỳ họp, HĐND TP Bảo Lộc khóa VI sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND thành phố; các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thành phố; báo cáo của các ngành Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố; báo cáo thẩm tra của các ban của HĐND TP Bảo Lộc; nghe Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Bảo Lộc thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền; các đại biểu tiến hành thảo luận tổ. Đặc biệt, ngày thứ 2 sẽ diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề trọng tâm để biểu quyết thông qua thông qua Nghị quyết Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết về nội dung, chương trình hoạt động giám sát của HĐND TP Bảo Lộc trong năm 2022.

KHÁNH PHÚC