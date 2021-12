(LĐ online) - Ngày 1/12, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị lần thứ V, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị do các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thường trực các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí ủy viên UBKT Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh.

Hội nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng lần thứ V được tổ chức để cho ý kiến vào các nội dung dự thảo như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2022; Nghị quyết Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022; Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; Chương trình công tác Kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quản lý, điều hành ngân sách Đảng năm 2021 và dự toán ngân sách Đảng năm 2022.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Lâm Đồng, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn, nhất là đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, tốc độ tăng trưởng và đời sống Nhân dân. Trước tình hình đó với phương châm thực hiện sáng tạo, linh hoạt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm cao, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nên đạt được nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp cho thấy, tổng sản phẩm trong nước GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng 3,1 - 3,7%. GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt khoảng 66,2 - 67,1 triệu đồng (Kế hoạch 77,1 - 77,8 triệu đồng); tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 3%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 31,5% GRDP. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh đến nay đạt 10.620 tỷ đồng, tăng 12,7% so cùng kỳ 2020, bằng 114,2% dự toán địa phương. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 696,3 triệu USD, đạt 85,44% kế hoạch, giảm 1,72% so với cùng kỳ. Khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 2.075,5 nghìn lượt khách, giảm 48,1% so cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 0,3% (kế hoạch 1 - 1,5%), trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm 0,5% (kế hoạch 2,0 - 3,0%). Tỷ lệ độ che phủ của rừng trên địa bàn đạt 55%. Trong năm 2021 đã có thêm 03 xã đạt 19/19 tiêu chí về nông thôn mới, 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Đạ Huoai và Bảo Lâm); 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong năm 2021, thu nhập trên một đơn vị diện tích của Lâm Đồng đạt 192 triệu đồng/ha, tăng 12 triệu đồng/ha so với năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 19.549 tỷ đồng, tăng 6,7% so cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của Lâm Đồng trong năm 2021 ước đạt 56.378 tỷ đồng, giảm 2,4% so cùng kỳ, đạt 75,4% kế hoạch. Lũy kế giá trị nhập khẩu năm 2021 của Lâm Đồng ước đạt 179,04 triệu USD, tăng 30,86% so cùng kỳ và đạt 122,63% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư công đã giao trong năm 2021 của Lâm Đồng là 5.264,44 tỷ đồng, ước khối lượng thực hiện đến hết ngày 31/12/2021, đạt trên 90% và đến ngày 31/01/2022 đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, trong năm 2021, trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt nhiều kết quả.

Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã xác định chủ đề năm 2022 là: “Phát huy cao độ tinh thần đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương, dám nghĩ, dám làm, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu ý kiến bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với dự thảo báo cáo và Nghị quyết của Tỉnh ủy; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận thẳng thắn và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, chất lượng vào kết quả nổi bật, khó khăn hạn chế trên các lĩnh vực thời gian qua; đề xuất những giải pháp thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã phân tích, đánh giá làm rõ thêm một số kết quả đạt được cũng như những nguyên nhân khó khăn, tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thời gian qua và đề nghị các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; đồng thời cảm ơn sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân trong phát triển mọi lĩnh vực của tỉnh thời gian qua. Cùng với đó, đồng chí Trần Đức Quận cũng đã đề nghị thời gian tới, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung như: trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ngành, các địa phương cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Từ đó để cụ thể hóa, vận dụng sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đảm bảo hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; đồng thời chủ động xây dựng kịch bản phát triển của địa phương trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; nghiên cứu có cơ chế, chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo cần tập trung rà soát tổng thể các quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch trên địa bàn toàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm tiền đề thu hút đầu tư, tháo gỡ các điểm nghẽn để phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý trật tự xây dựng, đô thị, quản lý đất đai, tài sản công,... xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số. Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội; làm tốt công tác giáo dục đào tạo, nâng cao năng lực hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội và tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo Bác. Phát huy hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng và chính quyền…

Tại hội nghị lần này, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy bổ sung vào Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đồng ý đạt 100%.

