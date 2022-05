Chào mừng Đại hội Đại biểu Hội CCB huyện Lạc Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027:

(LĐ online) - Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp hội, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Lạc Dương luôn đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của hội. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

CCB huyện Lạc Dương tham gia đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn

• ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Theo ông Trần Văn Hóa - Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Dương, trước những thuận lợi, thời cơ và khó khăn thách thức, nhiệm vụ vận động CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội.

Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, hội viên CCB nâng cao nhận thức chính trị, gương mẫu chấp hành và vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Toàn Hội CCB huyện có 105 hội viên đảm nhiệm các chức danh trong hệ thống chính trị của huyện đến cơ sở. Có 13 hội viên trúng cử HĐND các cấp, các hội viên CCB đang đảm nhiệm các chức danh Đảng, chính quyền đều tích cực hoạt động và phát huy tốt trách nhiệm của mình, nhiều CCB làm bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn gương mẫu, tận tụy trong công việc.

“Trong sinh hoạt cuộc sống đời thường cũng như trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội, hầu hết cán bộ, hội viên luôn giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu, nói đi đôi với làm nên được Nhân dân tin yêu. Hội viên nêu gương trên nhiều lĩnh vực, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động, chung sức xây dựng nông thôn mới, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống”, Chủ tịch Hội CCB huyện Lạc Dương chia sẻ.

Hội CCB huyện động viên cán bộ, hội viên tích cực làm kinh tế nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. Thực hiện Đề án 02 “Phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững” giai đoạn 2018 - 2022 của Thường trực Hội CCB tỉnh Lâm Đồng, hội viên CCB huyện Lạc Dương mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 27 tỷ đồng cho 520 hộ vay để mở rộng kinh tế hộ gia đình.

Hội CCB huyện cũng vận động hội viên thành lập 1 hợp tác xã, 1 câu lạc bộ CCB làm kinh tế, một số trang trại, hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Đến nay, 100% tổ chức hội có quỹ hội, từ nguồn quỹ đã hỗ trợ hội viên vay với lãi suất thấp hoặc không lãi suất, từ đó, khuyến khích, thúc đẩy việc phát triển kinh tế hộ gia đình CCB ngày càng hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Hội CCB huyện đã giảm 27 hộ nghèo.

Hội CCB huyện Lạc Dương tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu

• ĐI ĐẦU TRONG THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG, CÁC PHONG TRÀO

Các hoạt động của các cấp Hội CCB huyện gắn với phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, được cán bộ hội và hội viên hưởng ứng tích cực. Điển hình như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên CCB huyện đóng góp trên 1.700 ngày công làm đường, nạo vét kênh mương, hiến hơn 3.000 m2 đất để xây dựng công trình dân sinh.

Tiêu biểu trong phong trào có Đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu hộ cứu nạn (PCCC - CHCN) thị trấn Lạc Dương do hội viên CCB Đặng Ngọc Hiệp làm đội trưởng và 5 hội viên CCB tham gia. Trong 5 năm qua, Đội đã tích cực làm tốt công tác PCCC - CHCN trên địa bàn. Ngoài ra, phong trào hiến đất làm đường có CCB Nguyễn Văn Dần, Bùi Sỹ Tuân (thị trấn Lạc Dương), Liêng Jrang Hà Than và Kra Jăn Hà Tem (xã Đa Sar)...

Phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình 1+1, 1+2, 1+3, vai trò trách nhiệm của CCB trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội CCB các cấp đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ pháp luật, chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch Covid-19 và các quy định tại địa phương. Đồng thời, tích cực tham gia ngăn chặn phá rừng, lấn chiếm đất rừng và các hoạt động tôn giáo trái phép. Trong 5 năm, toàn hội tham gia hòa giải trên 50 vụ trong khu dân cư có kết quả, cung cấp cho công an 55 tin có liên quan đến an ninh.

Phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn khó khăn của người lính Cụ Hồ, Hội CCB huyện Lạc Dương đã phát động phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng quỹ hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhà tạm để giúp đỡ, động viên những gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động 70 triệu đồng quỹ xóa nhà tạm, xây dựng quỹ hội bình quân đạt 1 triệu đồng/1 hội viên; qua đó đã hỗ trợ xây dựng được 10 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 700 triệu đồng, giúp đỡ hàng chục lượt hội viên hoàn cảnh khó khăn với hàng trăm triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên đóng góp trên 30 triệu đồng và 35 tấn rau, củ, quả hỗ trợ các địa phương bị thiên tai, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hoạt động hội, các cấp Hội CCB toàn huyện còn luôn quan tâm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. 5 năm qua, Hội CCB huyện đã cùng với các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục giúp đỡ 35 đoàn viên, thanh niên ưu tú được giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; vận động, giúp đỡ 87 học sinh bỏ học trở lại trường, nhận cảm hóa 25 thanh thiếu niên chậm tiến và đã có 20 em tiến bộ.

Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, 5 năm qua đã có hơn 95% hội viên CCB huyện đạt danh hiệu "CCB gương mẫu", 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hàng năm, 100% tổ chức hội xã, thị trấn và 95% chi hội trở lên đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, đã có trên 50 tập thể và cá nhân tiêu biểu được UBND các cấp, Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh tặng bằng khen, giấy khen…

TUẤN HƯƠNG