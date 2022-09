Báo chí tích cực phổ biến tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tuyên truyền hiệu quả các quyết sách lớn về chính trị-kinh tế của đất nước; ấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Quang cảnh tọa đàm

Chiều 30/9, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Thực tiễn và giải pháp."

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, báo chí đã tạo ra được một khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Báo chí tích cực phổ biến tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tuyên truyền hiệu quả các quyết sách lớn về chính trị-kinh tế của đất nước; nhận diện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị…

Nhiều tờ báo lớn đã tập hợp được các nhà khoa học, nhà lý luận, hoạt động thực tiễn có uy tín, viết bài trực diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những tuyến bài có chất lượng cao, tạo hiệu ứng xã hội tốt trên các chuyên mục, chuyên trang nổi bật.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một đề tài khó. Nhà báo viết về đề tài này cần có trình độ nghiệp vụ chắc chắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng trung thành với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc.

Công tác đấu tranh của các cơ quan báo chí cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp bài bản, nhuần nhuyễn giữa các cơ quan báo chí với nhau và với các cơ quan quản lý, có định hướng xuyên suốt của cơ quan chỉ đạo.

Nhận định bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo, nhà báo Đỗ Phú Thọ, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Thành viên nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đưa ra 5 yếu tố để nhà báo-chiến sỹ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gồm cần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng ở các cơ quan báo chí Quân đội thực sự vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ nhà báo-chiến sỹ; đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp, phương tiện hoạt động báo chí để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của các nhà báo-chiến sỹ kết hợp với các cộng tác viên, thông tin viên trong đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, thù địch.

Nhấn mạnh đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí Quân đội chuyên trách đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà báo Đỗ Phú Thọ cho rằng, các cơ quan báo chí Quân đội cần tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt các chương trình, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” phản bác tin giả, thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng, dẫn dắt thông tin chính thống theo quan điểm, đường lối của Đảng; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong khi đó, xác định nhiệm vụ của các nhà báo Công an cũng như nhiệm vụ của mỗi chiến sỹ Công an nhân dân là bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và bình yên của nhân dân, Nhà báo Chu Quốc Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô cho rằng, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng lập trường vững vàng và trang bị, bồi dưỡng chiều sâu kiến thức pháp luật, nghiệp vụ với đội ngũ phóng viên, biên tập. Coi trọng chuyển đổi số, xây dựng nền tảng tòa soạn báo điện tử đủ mạnh, với bộ máy hiệu lực; thường xuyên đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức tờ báo với các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu khai mạc buổi tọa đàm

Là địa phương địa đầu Tổ quốc, có đường biên giới kéo dài, có sự phức tạp về thành phần dân tộc, nhà báo Nguyễn Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai chia sẻ, báo chí tỉnh đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phóng viên, biên tập viên vào cuộc mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, góp phần bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt, Lào Cai sử dụng nhiều loại hình báo chí, truyền thông bằng nhiều tiếng dân tộc khác nhau để tuyên truyền sâu rộng các tư tưởng, chính sách của Đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số, để người dân có cái nhìn toàn diện, đúng đắn về công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh nói riêng và của Đảng, Nhà nước nói chung, góp phần phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, bôi xấu, chống phá của các thế lực thù địch.

Tại buổi tọa đàm, nhiều nhà báo, hội viên đã kiến nghị các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về xây dựng và bảo vệ Đảng như: tăng cường phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 35 các cấp với các cơ quan báo chí nhằm định hướng thông tin, định hướng dư luận kịp thời trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin tuyên truyền; phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các lực lượng thông tin từ Trung ương đến địa phương, các ngành, các cấp trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhận định tọa đàm đã nhận được nhiều tham luận có chất lượng, nhiều ý kiến trao đổi trách nhiệm, sâu sắc của Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố miến Bắc, các liên chi hội, chi hội trực thuộc Trung ương Hội và các đại biểu tham dự.

Cuộc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới trên mặt trận thông tin truyền thông là một cuộc chiến hết sức phức tạp và đầy khó khăn, song những người làm báo cách mạng Việt Nam luôn vững vàng đương đầu với thử thách.

Báo chí không chỉ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, mà còn là nguồn cổ động tập thể, người tổ chức tập thể, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong hoàn cảnh ấy, tọa đàm “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - thực tiễn và giải pháp” có ý nghĩa quan trọng đối với các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, đồng thời là sinh hoạt chính trị - nghiệp vụ bổ ích đối với các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

