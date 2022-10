Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII

(LĐ online) - Chiều 5/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh về việc rà soát công tác phối hợp hỗ trợ, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Toàn cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc dưới sự chủ trì của ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Linh mục Hoàng Văn Chính - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh. Cùng tham dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các vị Ủy viên Ban Thường trực MTTQ tỉnh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban, ngành để công tác chuẩn bị Đại hội diễn ra chu đáo, thành công.

Các đại biểu tham gia góp ý cho công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Dự kiến Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra từ 17 - 18/10/2022. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị gần như được hoàn tất, công tác nhân sự; công tác tổ chức; kịch bản; báo cáo chính trị khái quát phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo tỉnh 5 năm qua (2017 - 2022), hoạt động của Ủy Ban Đoàn kết Công giáo khóa VI và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được qua nhiều lần góp ý, bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện. Công tác hậu cần, an ninh trật tự được quan tâm chú trọng và cần sự hỗ trợ phối hợp từ các cơ quan của tỉnh để Đại hội diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp, công tác an ninh tật tự được đảm bảo, nhất là khu vực diễn ra Đại hội.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Cần xây dựng kịch bản chi tiết để đảm bảo đầy đủ về thời gian và nội dung. Cần phát động mạnh mẽ các hoạt động thi đua yêu nước chào mừng Đại hội, trang hoàng pa nô, áp phích, hình ảnh trực quan sinh động phong phú, đa dạng hơn để sự kiện trọng đại của những người Công giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng diễn ra long trọng, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, tự hào của đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh.

NGUYỆT THU