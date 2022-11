Dấu ấn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

10 năm qua, Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ và đạt kết quả toàn diện trong lực lượng vũ trang (LLVT). Nội dung này cũng được các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh triển khai toàn diện, rộng khắp.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Cụ thể, trong 10 năm qua, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo đủ số lượng, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ được thực hiện hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chính quy và ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước của cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 11,76%, tăng 5,23% so với năm 2013. Tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 25,1%, con số này tăng 6,06% so với năm 2013. Hiện có 140/142 chi bộ quân sự cấp xã đã có cấp ủy, con số này cao hơn năm 2013 là 99 chi ủy.

Tiềm lực quân sự không ngừng lớn mạnh. Kết quả giao quân từ năm 2013 đến năm 2022 luôn đạt 100% chỉ tiêu ở cả 3 cấp. Tỷ lệ đảng viên nhập ngũ luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Hàng năm, Lâm Đồng luôn thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự. Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Lâm Đồng là một trong những địa bàn đứng đầu ở Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ này.

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh thực hiện phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, nhiều nội dung mới được đưa vào tập huấn, huấn luyện, nhiều tình huống khó được đặt ra, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác huấn luyện. Qua kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, 75% đạt khá, giỏi. Kết quả này tăng 5% so với năm 2013. Công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ được thực hiện hiệu quả cho các xã, phường, thị trấn; phòng thủ dân sự được thực hiện có các huyện, thành phố và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh. Tất cả đảm bảo an toàn tuyệt đối và đạt kết quả cao. Đó là cơ sở quan trọng để công tác sẵn sàng chiến đấu được đảm bảo trong mọi thời điểm.

Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, kết quả lớn nhất là tình hình trên địa bàn ổn định, kinh tế - xã hội phát triển. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh Nhân dân và khu vực phòng thủ trên địa bàn toàn tỉnh được củng cố và tăng cường. Chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh có bước phát triển toàn diện; công tác phối hợp giữa các lực lượng đảm bảo tốt, nhịp nhàng, chặt chẽ.

Thời gian tới, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xác định mục tiêu chung: LLVT tỉnh quyết tâm cùng hệ thống chính trị của toàn tỉnh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững chủ quyền biên giới; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn - xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe doạ an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã xác định các mục tiêu cụ thể để tập trung thực hiện. Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 trong toàn lực lượng, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong thực hiện Nghị quyết suốt 10 năm qua, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và huy động mọi nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, LLVT tỉnh phát triển toàn diện. Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của LLVT; tiếp tục tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự ở các cấp sát với tình hình thực tế. Tiếp tục xây dựng các công trình chiến đấu, công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, giáo dục phổ biến pháp luật cho cán bộ chiến sĩ và đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng…

Trên cơ sở những mục tiêu đặt ra, LLVT tỉnh cũng đã xây dựng các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI), góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

NGỌC NGÀ