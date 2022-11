Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Sáng 18/11, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chung vui cùng cán bộ, Nhân dân Thôn 7 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc).

Văn nghệ chào mừng Ngày hội

Cùng về dự có các đồng chí: Tôn Thiện Đồng –Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; Trương Thành Được – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

Hiện nay, Thôn 7, xã Đại Lào có 283 hộ dân, với hơn 1.000 nhân khẩu. Người dân địa phương chủ yếu phát triển kinh tế bằng sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng chính như cà phê, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm và đào ao thả cá.

Những năm qua, Nhân dân Thôn 7 luôn tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động Qũy Vì người nghèo; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở trên tinh thần “đoàn kết, tương trợ lẫn nhau”.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng trao tặng bức anh Bác Hồ và Bác Tôn động viên tinh thần cán bộ, Nhân dân Thôn 7

Việc huy động nguồn lực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn được người dân đồng tình ủng hộ cao. Thôn 7 cũng thường xuyên huy động các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí tặng quà cho người khó khăn, các cháu thiếu nhi và học sinh khó khăn nhân dịp các ngày lễ; công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được các tầng lớp Nhân dân địa phương quan tâm, thực hiện có hiệu quả với nhiều mô hình hay, việc làm cụ thể góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững trong gia đoạn mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn và Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng trao tặng quà cho hộ khó khăn

Công tác giảm nghèo, chăm lo hộ nghèo trên địa bàn thôn luôn được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp, cá nhân quan tâm thực hiện tốt bằng nhiều hành động, chương trình cụ thể và thiết thực. Đến nay, toàn thôn chỉ còn 3 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, thấp hơn mức bình quân chung của xã. Kinh tế của đại bộ phận bà con ngày càng phát triển đi lên khi hộ giàu, khá giả tăng mạnh qua các năm. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày đổi thay đi lên.

Trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, Nhân dân Thôn 7, xã Đại Lào đã đạt được; đánh giá cao sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phòng chống dịch bệnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Ngày hội

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn mong muốn cán bộ và Nhân dân Thôn 7 tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được để nêu cao tinh thần đoàn kết hơn nữa trong thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; quan tâm bảo vệ môi trường sống từ nơi ở đến các khu vực công cộng đảm bảo xanh – sạch – đẹp; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng công nghệ cao, sản phẩm sạch theo mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm; chú trọng bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc…

Đặc biệt, cán bộ, Nhân dân Thôn 7 cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia ngọt, sẻ bùi và nêu cao tình làng, nghĩa xóm cùng chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh đã tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn động viên tinh thần Nhân dân và cán bộ Thôn 7 (xã Đại Lào); trao tặng cán bộ, Nhân dân Thôn 7 phần quà trị giá 10 triệu đồng và tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Trương Thành Được trao Bằng công nhận Khu dân cư kiểu mẫu cho Thôn 7, xã Đại Lào

Đồng chí Trương Thành Được – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã trao quyết định công nhận Khu dân cư kiểu mẫu và tặng Bằng khen cho cán bộ, Nhân dân Thôn 7. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc cũng đã tặng giấy khen cho 3 gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn xã Đại Lào trong năm 2022.

TP Bảo Lộc khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu xã Đại Lào

KHÁNH PHÚC