Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với QĐND Việt Nam

(LĐ online) - Trong những ngày qua, dân tộc Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) nhằm ghi nhận, tri ân những đóng góp, công lao to lớn của lớp lớp cán bộ, quân nhân trong QĐND Việt Nam đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Ngày nay, bao lớp thanh niên vẫn hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Nguyễn Thành

Ấy thế mà, ngày 20/12 vừa qua, vẫn chiêu trò cũ, vẫn cách thức cũ, Đài Á Châu tự do (RFA) lại đăng ngay bài viết “Truyền thống, danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam như thế nào”; trong đó, với những lời lẽ xuyên tạc, cố tình bôi nhọ, bóp méo sự thật về sự lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội, về những thành tựu của QĐND Việt Nam chúng ta.

Trong bài báo này, họ mượn lời một người có tên Nhà báo Võ Văn Tạo để khẳng định: “Với tư cách là Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư đảng, nhiệm vụ của ông Trọng tất nhiên phải ca tụng. Nhưng có một điều, khi tôi rời chiến trường Quảng Trị ra học Trường Sĩ quan Lục quân ở Sơn Tây, đến phòng truyền thống có cờ danh dự do Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho trường với dòng chữ ‘Quân đội ta trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”… Thế nhưng sau một thời gian mấy chục năm sau thì người ta tự nhiên biến nó thành ‘quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân’… tức là sửa chữ ‘nước’ thành chữ ‘đảng’…”.

Họ ngang nhiên cho rằng: …vì mục tiêu của công an, quân đội bị đổi khẩu hiệu “vì đảng” chứ không phải “vì nước”… nên đương nhiên sẽ dẫn đến sự tha hóa biến chất và trở thành một đội quân càng ngày càng xa vời và đi ngược chữ “nhân dân” trong cái tên của nó...

Phải chăng đây là một sự nhầm lẫn hay cố tình đánh tráo khái niệm?

Khi nghiên cứu về những bài nói, bài viết của Bác Hồ, chúng ta thấy lúc sinh thời, nhân các ngày truyền thống của các ngành, Bác hay có thư khen, có những bài phát biểu… để động viên, khích lệ những cống hiến, đóng góp của các ngành các địa phương. QĐND Việt Nam cũng vinh dự nhận được lời khen tặng của Người nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (22/12/1944 - 22/12/1964):“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; và đây cũng chính là truyền thống vẻ vang của Quân đội ta, là chuẩn mực, phẩm chất của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Khi bàn về Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng ta (4/1966), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt trang trọng phẩm chất trung với với nước, hiếu với dân lên hàng đầu: “1- Trung với nước, hiếu với dân, vì sự nghiệp chống Mỹ, vì chủ nghĩa xã hội, luôn luôn nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu, lao động quên mình”…

Đưa ra hai dẫn chứng này để chứng minh rằng, Bác Hồ nói, viết về hai câu này trong hai hoàn cảnh khác nhau.

Vậy nên, các thế thù địch đang nhầm lẫn hoặc là đang cố tình đánh tráo khái niệm từ hai ý trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mục đích là đánh lừa dư luận, hòng phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng với QĐND Việt Nam, nhằm phá vỡ nền tảng chính trị của Quân đội, làm cho Quân đội mất phương hướng, mục tiêu chiến đấu, không còn khả năng làm nòng cốt cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Xin nói thêm rằng, vấn đề này đã được các thế lực thù địch nhiều lần đưa ra và rêu rao rằng: “Quân đội không cần trung thành với Đảng, chỉ cần trung thành với Tổ quốc và Nhân dân”. Thực chất luận điểm trên của các thế lực thù địch không có gì mới trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Nó vẫn nằm trong mục tiêu hòng “phi chính trị hóa” QĐND Việt Nam, phủ nhận phẩm chất trung thành của Quân đội ta, đưa Quân đội vào trung lập hóa, mất phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mất sức chiến đấu. Cần khẳng định rõ đây là luận điểm lố bịch về khoa học - trò hề trong trò chơi chính trị của các thế lực thù địch. Do đó, cần vạch rõ tính chất phản khoa học, phản động trong luận điểm của họ.

Chúng ta phải khẳng định với nhau rằng: Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong suốt 78 năm qua đã chứng minh, QĐND Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, QĐND Việt Nam, một quân đội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Do đó, người quân nhân giác ngộ cách mạng sâu sắc khi và chỉ khi trong tư tưởng, tình cảm, ý chí và hành động một lòng, một dạ tận trung với Đảng, với Tổ quốc, tận hiếu với dân. Đó cũng là phẩm chất quan trọng hàng đầu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta, của quân đội ta.

Thực tiễn lịch sử chứng minh: Đảng độc tôn lãnh đạo Quân đội, Quân đội ta mới thực sự là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khẳng định chắc chắn điều này, để chúng ta có cơ sở khoa học đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái một cách thuyết phục, làm vô hiệu hóa chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Quân đội ta thật sự là một cơ thể cường tráng “miễn dịch” với các vi rút độc hại, sự chống phá của các thế lực thù địch. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: “Tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện, tồn tại trong Quân đội”. Do đó, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị cần phải lên tiếng đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá quân đội ta của các thế lực thù địch, phản động.

Cho đến hôm nay, với những đóng góp to lớn của lực lượng QĐND Việt Nam, có thể nói rằng, những khen tặng của Bác Hồ cho quân đội ta vào ngày 22/12/1964 còn nguyên giá trị. Những chiến sĩ, cán bộ quân nhân luôn đi đầu trên trận tuyến sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì lời thề “Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Chúng ta có thể tự hào đón nhận cuộc sống hòa bình hiện nay là nhờ công ơn của hàng vạn “Bộ đội Cụ Hồ” ngã xuống cho mảnh đất này. Càng tự hào hơn khi những cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang luôn có mặt ở mọi miền Tổ quốc, họ giữ chắc cây súng để bảo vệ quốc gia, dân tộc. Họ sống cùng Nhân dân, giúp đỡ Nhân dân lúc khó khăn, cùng Nhân dân xóa đói, giảm nghèo. Họ là những người yêu nước chân chính, không kiêu căng, rất đỗi bình dị, dù đã đổ nhiều mồ hôi, công sức, thậm chí cả xương máu của mình đóng góp cho Tổ quốc trong thời chiến cũng như trong thời bình, trong tình hình mới của đất nước hôm nay.

SONG HOÀNG