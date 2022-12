(LĐ online) - Sáng 15/12, tại Bộ CHQS tỉnh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2022.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Bình Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí K’Mak - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Học viện Lục quân, các đơn vị thuộc Quân khu 7…

Năm 2022, vượt lên nhiều khó khăn, tỉnh Lâm Đồng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và công tác giáo dục quốc phòng an ninh.

Trong thực hiện công tác quốc phòng địa phương, các cơ quan chức năng, địa phương đã chủ động tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, các nội dung xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần; tiềm lực kinh tế, văn hoá, xã hội; tiềm lực khoa học và công nghệ được cả hệ thống chính trị nỗ lực thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Riêng đối với việc xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh, lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng phát triển khả năng và trình độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân vững chắc. Lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức rộng khắp ở các thôn, buôn, tổ dân phố, cơ quan, tổ chức với tỷ lệ đạt 1,18% so với dân số; toàn tỉnh xây dựng được 1.000 tổ an ninh nhân dân, 476 tổ bảo vệ dân phố, 379 đội dân phòng, 984 tổ tuần tra “Dân cử, dân nuôi” và 134 mô hình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 1.551 tổ hòa giải…

Huy động tốt mọi nguồn lực để xây dựng nền quốc phòng. Bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, trang bị phương tiện dự trữ cho động viên và xây dựng kế hoạch tiếp nhận, cấp phát bổ sung khi có tình huống về quốc phòng.

Trong năm, giao 1.150 thanh niên nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao, tỷ lệ đảng viên vượt 0,57%.

Công tác huấn luyện chiến đấu năm 2022 bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tổ chức hội thi, hội thao từ tỉnh đến cơ sở đạt mục đích, yêu cầu đề ra và tham gia hội thi, hội thao do Quân khu 7 đạt thành tích tốt.

Công tác phòng thủ dân sự; đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân; kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực quốc phòng được đảm bảo.

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu, tư vấn giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, địa phương đã tiến hành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, có chất lượng. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho Nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở.

Bên cạnh đó, những vấn đề còn tồn tại cũng được nêu rõ và trao đổi tại hội nghị. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến về thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quốc phòng địa phương.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp nhấn mạnh:

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp nhấn mạnh: Năm 2023 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ 2021 – 2025; đặc biệt ngày 20/11 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng với chủ đề “Phát triển xanh - Hài hoà - Bền vững”, trong năm tới yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực tốt việc quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết 28 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và các dịch bệnh mới phát sinh, vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc giáo dục, liên kết giáo dục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, học sinh, sinh viên. Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho Trung đoàn Bộ binh 994 và Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh). Đồng thời tặng bằng khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng tại địa phương năm 2022.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho Trung đoàn Bộ binh 994 và Phòng Hậu cần (Bộ CHQS tỉnh). Đồng thời tặng bằng khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng tại địa phương năm 2022.

