Gặp mặt truyền thống nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

(LĐ online) - Sáng 18/12, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020) và kỷ niệm 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020).

Tham dự gặp mặt có ông K'Mák - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, ông Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Võ Ngọc Hiệp – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Học viện Lục quân, các tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu, nguyên thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ và 522 đại biểu là cán bộ quân đội nghỉ hưu qua các thời kỳ về dự.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Phát biểu ôn lại truyền thống 76 năm qua và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2020, Đại tá Nguyễn Bình Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Trong buổi gặp mặt đầm ấm này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha kính yêu của các lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam. Chúng ta tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến xương máu, sức lực, trí tuệ để tô thắm nên truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thế hệ chúng tôi - cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh hôm nay và mai sau mãi mãi trân trọng, ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước để cho đất nước ta được độc lập, hòa bình, Nhân dân ta được tự do, đời sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tại buổi gặp mặt hôm nay, trong không khí thân mật, thắm tình đoàn kết, Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xin trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu những ý kiến chân thành, tâm huyết đầy trách nhiệm của các đồng chí đối với công tác quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đồng thời, mong rằng, sẽ nhận được sự quan tâm của các đồng chí để góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ta ngày càng vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm 2020, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng đã giành được những kết quả to lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt triển khai đầy đủ các chỉ thị, mệnh lệnh, văn bản của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, duy trì sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt truyền thống

Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quyết tâm tác chiến phòng thủ tỉnh, Quyết tâm chiến đấu của Ban Chỉ huy Quân sự 12 huyện, thành phố và Trung đoàn Bộ binh 994. Chuẩn bị các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Trong năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 49 vụ thiên tai, sự cố, cháy rừng...; lực lượng vũ trang tỉnh tham gia khắc phục sự cố thiên tai, tai nạn với 318 lượt cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tham gia góp ý về mặt quốc phòng cho 20 dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các địa phương trong tỉnh làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, toàn tỉnh đã giao 1.052 công dân, đạt 100% so với chỉ tiêu, đảng viên nhập ngũ đạt 2,76%.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu tham dự còn được nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng thông tin tóm tắt tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch năm 2021. Đại diện cán bộ quân đội nghỉ hưu cũng đã phát biểu cảm tưởng nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

NGUYỆT THU