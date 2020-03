ĐƠN DƯƠNG XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ KIỂU MẪU

Sau hơn một năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện Đơn Dương ban hành bộ tiêu chuẩn khung các mô hình kiểu mẫu tại khu dân cư (KDC), việc xây dựng mô hình KDC kiểu mẫu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh” năm 2019 trên địa bàn huyện đã đạt được những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn cần nhiều nỗ lực để đạt được con số đề ra ban đầu.

Thôn KRăng Chớ 2 (xã Ka Đơn) - một trong những thôn đạt KDC kiểu mẫu của huyện Đơn Dương

61% khu dân cư đăng ký tham gia

Ông Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương, cho biết: Trong triển khai xây dựng KDC kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức để nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân, người dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhận thức được vai trò chủ thể, tự giác tham gia xây dựng KDC kiểu mẫu bằng nhiều việc làm cụ thể. Trong năm 2019, toàn huyện đã có 16 KDC đăng ký xây dựng KDC kiểu mẫu cấp tỉnh và 49 KDC đăng ký KDC kiểu mẫu cấp huyện. Toàn huyện có 65/105 KDC đăng ký thực hiện mô hình, đạt tỷ lệ 61%.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa bằng những nội dung, phần việc theo bộ tiêu chuẩn khung đối với từng tổ chức thành viên, triển khai đến KDC. Trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức thực hiện có hiệu quả các phần việc theo 10 tiêu chuẩn khung.

Với mục tiêu lấy người dân làm chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các địa phương trong huyện đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, phù hợp với điều kiện của mỗi KDC, từ đó mang lại hiệu quả cao và được đông đảo bà con nhân dân tham gia hưởng ứng như: Xây dựng tuyến đường kiểu mẫu; trồng hoa, cây cảnh ven đường; xây dựng công trình “Sáng-xanh-sạch-đẹp”; thu gom, xử lý rác thải; vận động Nhân dân quy hoạch chuồng trại, giữ gìn vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; thực hiện mô hình chỉnh trang; tổ chức vệ sinh môi trường, chỉnh trang nông thôn, đô thị định kỳ hàng tháng...

Sau một năm thực hiện xây dựng KDC kiểu mẫu, theo đánh giá của UBMTTQ huyện Đơn Dương, các KDC ngày càng phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh trật tự được giữ vững, môi trường sống an toàn, sạch đẹp; an sinh xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, việc huy động sự tham gia đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, cây xanh... của người dân cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, dân sinh ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân để cùng chính quyền huyện Đơn Dương hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh giai đoạn 2019-2025.

Gặp khó về tiêu chí cảnh quan môi trường

Mặc dù có nhiều thay đổi, thế nhưng, chỉ có 6/49 KDC đăng ký KDC kiểu mẫu cấp huyện đạt chuẩn vào năm 2019 là một con số quá khiêm tốn. Có nhiều lý do khiến các KDC chưa đạt chuẩn, cụ thể như: Công tác triển khai mô hình còn chậm, các thiết chế văn hóa sử dụng chưa đồng bộ, tỷ lệ họp dân đạt thấp,... (TDP Hòa Bình, thị trấn D’Ran); lộ giới trồng cây không đảm bảo, còn để người mất trong KDC dài ngày,... (thôn Hòa Lạc, xã Ka Đơn). Trong đó, vệ sinh hay cảnh quan môi trường chưa đảm bảo là vấn đề mà hầu như các KDC đều gặp phải. Công nhận những khó khăn này, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương Nguyễn Văn Anh cũng nhận định: Năm 2019, thời tiết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Bên cạnh đó, việc tập trung phế phẩm nông nghiệp để chở vào bãi rác lại đẩy chi phí tăng cao, điều này gây khó cho người nông dân.

Tại xã Ka Đô, có 4 thôn đăng ký KDC kiểu mẫu, thế nhưng chỉ có 2 trong số đó đạt chuẩn là Nam Hiệp 1 và Nghĩa Hiệp 2. Năm 2019, huyện Đơn Dương chọn xã Ka Đô đạt NTM nâng cao. Thế nhưng, qua rà soát kết quả thực hiện bộ tiêu chí NTM nâng cao, Ka Đô chưa đạt 3 tiêu chí gồm y tế, tổ chức sản xuất và cảnh quan môi trường.

Ông Nguyễn Văn Hợp - Chủ tịch UBND xã Ka Đô nhận định: “Vấn đề về môi trường khiến chúng tôi khá trăn trở, bởi đặc thù của địa phương là sản xuất nông nghiệp với diện tích gieo trồng rau các loại đạt 4.430 ha, cùng 120 ha trồng khoai tây. Trong đó, tổng diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao là 1.739 ha. Mặc dù bao bì thuốc bảo vệ thực vật được thu gom và tập kết đúng nơi quy định, nhưng lượng rau, củ bỏ đi sau thu hoạch lại không có điểm tập trung. Không thể đốt trong nhà lưới, bà con buộc phải bỏ ra ngoài, đợi héo để đốt. Bên cạnh đó, đường nội đồng vốn đã hẹp, xe tải, máy cày vận chuyển lại nhiều nên trồng hoa hai bên đường cũng không khả thi. Chính quyền chỉ cố gắng vận động, nâng cao ý thức của bà con nhân dân và tăng cường trồng hoa, cây xanh”.

Với đặc thù sản xuất rau, hoa công nghệ cao và chăn nuôi bò sữa với tổng đàn bò trên 4.600 con, xã Đạ Ròn cũng đang gặp nhiều khó khăn về tiêu chí môi trường khi mùi hôi từ các khu chăn nuôi là điều không thể tránh khỏi. Ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã chỉ mới có một thôn là Suối Thông B2 đạt KDC kiểu mẫu, bởi ngoài yếu tố vệ sinh môi trường, các tuyến đường hoa vào mùa khô cũng khó có thể phát triển tốt. “Thời gian tới, xã có kế hoạch chuyển từ trồng cây thân gỗ sang trồng cây cảnh quan như cau cảnh để phù hợp hơn với điều kiện địa phương. Chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của bà con nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Tuy nhiên, để thay đổi là cả một quá trình, chúng tôi xác định phải bước từng bước một, làm từ từ để hoàn thành chắc từng tiêu chí” - ông Tiến cho biết.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục gỡ khó về vấn đề vệ sinh môi trường. Đồng thời, xây dựng KDC kiểu mẫu thực chất trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, lợi thế của từng xã, từng KDC để xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo kiên trì, thực hiện hoàn thành từng nhiệm vụ, tiêu chuẩn theo phương châm: “dễ làm trước, khó làm sau”, coi đây là nhiệm vụ lâu dài” - ông Nguyễn Văn Anh khẳng định.

VIỆT QUỲNH