Tai nạn liên hoàn, xe máy bốc cháy trên Quốc lộ 20

(LĐ online) - Vụ tai nạn xảy ra giữa 2 xe máy, 1 xe tải và 1 xe con vào đêm 21/6 trên Quốc lộ 20 đoạn qua xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc). Hậu quả, 1 chiếc phát nổ cháy rụi hoàn toàn; chiếc xe tải lật bẹp dúm làm hơn 15 tấn rau, củ, quả đổ tràn ra đường và chiếc xe con bị hư hỏng nặng phần đầu. Nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Thông tin ban đầu, xe máy hiệu Raider 150FI mang do anh Dương Hình Sang (29 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, đã xảy ra va chạm với một xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen (chưa rõ biển số, danh tính người cầm lái) đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến anh Dương Hình Sang bị bất tỉnh giữa đường.

Cùng lúc, chiếc xe tải chở rau do tài xế Đinh Văn Long (32 tuổi, ngụ tại TP Bảo Lộc) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh, không kịp xử lý đã cuốn chiếc xe máy Raider vào ngầm kéo lê hơn 30 m trên Quốc lộ rồi lật trên đường. Vụ tại nạn kiến xe tải bẹp dúm, hơn 15 tấn rau bung ra khỏi thùng xe vương vãi khắp nơi. Còn chiếc xe máy Raider phát nổ cháy rụi hoàn toàn chỉ còn trơ lại khung sắt.

Chiếc xe máy cháy còn trơ lại khung sắt

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương và người đi đường đã có mặt kịp thời phá cửa cabin đưa tài xế xe tải ra ngoài an toàn; đưa anh Dương Hình Sang đến Bệnh viên II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng 1 chân bị gãy. Trong lúc hỗn hoạn, nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Sirius xảy ra va chạm với xe máy của ang Sang đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra khoảng 5 phút, chiếc xe con Toyota Vios do nữ tài xế điều khiển (chưa rõ danh tính) đang lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Lạt không kịp xử lý đã tông vào đống đổ của xe tải. Vụ va chạm khiến phần đầu xe con bị hư hỏng nặng, không làm ai bị thương.

Rau, củ, quả bung ra khỏi thùng xe tải vương vãi khắp nơi trên Quốc lộ 20

Sau khi vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, Công an TP Bảo Lộc và Công an xã Lộc Châu đã có mặt tại hiện trường phân luồng điều tiết giao thông; đồng thời, khám nghiệm hiện trường, trích xuất các camera an ninh phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ cũng đã có mặt triển khai các phương án thu gom hơn 15 tấn rau, củ, quả đổ tràn ra đường và tiến hành giải phóng hiện trường vụ tai nạn.

Đến 6 giờ ngày 22/6, hiện trường vụ tai nạn cơ bản đã được giải phóng.

