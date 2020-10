Cảnh báo lũ trên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên

Mực nước trên các sông ở khu vực Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên hiện đang xuống.

Từ đêm 27 - 29/10, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, Bắc Tây Nguyên 100-200mm/đợt.

Từ ngày 28 - 31/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to với tổng lượng mưa phổ biến 500-700mm/đợt.

Từ đêm ngày 27/10 - 01/11, trên các sông từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; riêng đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình, sông Vu Gia (Quảng Nam) lên mức BĐ3 và trên BĐ3; hạ lưu sông Cả (Nghệ An), các sông chính ở Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2, các sông nhỏ lên mức BĐ3.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. (Các thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt: Cấp 3.