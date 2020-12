Vùng núi cao dưới 4 độ C, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh rất mạnh nên ngày và đêm 30/12, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi; Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 30/12, bộ phận không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh, thành phố phía Đông Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Ngày 30/12, bộ phận không khí lạnh rất mạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh rất mạnh nên ngày và đêm 30/12, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi; Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 30/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại, trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối; Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Gió Đông Bắc trong đất liền ở Bắc Bộ, Trung Bộ cấp 5, vùng ven biển cấp 6, có nơi giật trên cấp 7.

Từ ngày 30/12 đến ngày 1/1/2021, vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,5-5,5 m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5-7 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Theo khuyến cáo của Trung tâm ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn, khi thời tiết rét sâu kèm không khi khô, người dân cần kiểm tra, gia cố các chuồng trại, đặc biệt là phía đón gió; di chuyển, tập trung đàn gia súc đến các khu vực có thể che chắn hoặc các hộ liền kề có chuồng trại kiên cố; tích cực kiểm tra sức khoẻ gia súc, bổ sung muối, thức ăn tinh trong khẩu phần (đặc biệt lưu ý bệnh hô hấp, cước).

Đối với rau màu ngắn ngày, nên thu hoạch ngay các loại rau có thể thu hoạch, trường hợp không thể thu hoạch ngay cần phun nước vào sáng sớm để giảm tác động khi mặt trời lên. Ngoài ra, bà con nông dân không nên ra ngoài đồng ruộng khi nhiệt độ thấp dưới 12 độ C, đi làm trễ hơn, về sớm hơn.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 30/12: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 4-5, vùng ven biển cấp 6, có nơi giật trên cấp 7. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 7-10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc đêm có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 4-5, vùng ven biển cấp 6, có nơi giật trên cấp 7. Phía Bắc trời rét đậm, phía Nam trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc từ 10-13 độ C, phía Nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc từ 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ; phía Nam 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 5-6, có nơi giật trên cấp 7. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc từ 22-25 độ C; phía Nam từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

(Theo TTXVN)