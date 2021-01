Cháy nhà ở Đức Trọng, gần 200 triệu đồng bị cháy

(LĐ online) - Sáng ngày 27/1, UBND xã Hiệp An cho biết, chiều 26/1, trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều tài sản của hai hộ bị thiêu rụi.

2 căn nhà bốc cháy được người dân quay lại

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 13 giờ15 ngày 26/1 tại căn nhà gồm 2 gian liền kề sát vách của 2 mẹ con ruột là hộ bà K’Sin và hộ bà K’Na In..

Vụ việc nhanh chóng được người dân báo cáo cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an xã Hiệp An đã thông tin đến Đội Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực II (Công an tỉnh Lâm Đồng) và Công an huyện Đức Trọng cử lực lượng hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Tuy không thiệt hại về người nhưng nhiều vật dụng, tài sản cùng tiền mặt của chủ nhà đã bị thiêu rụi. Số lượng lớn tiền mặt của bà K’Sin loại 500.000 đồng bị cháy đen 3/4 tờ tiền, ước khoảng là 180 triệu đồng. Ngoài ra, ông Ha Manh cũng bị cháy hoàn toàn số tiền mặt khoảng 5 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Hiệp An đã đề xuất lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Bên cạnh đó, báo cáo UBND huyện Đức Trọng có phương án hỗ trợ để các hộ dân ổn định cuộc sống.

