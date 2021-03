(LĐ online) - Ngày 24/3, Sở Y tế Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và các Phòng Y tế huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021.

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP tỉnh kiểm tra nguồn gốc, nhãn mác thực phẩm tại kho hàng của cơ sở kinh doanh thực phẩm tại Đà Lạt

Thực hiện theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ Y tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Sở Y tế Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021. Kịp thời tham mưu Sở Y tế, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và quyết định thanh tra, kiểm tra trong Tháng hành động về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương.

Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhằm hướng tới chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 là “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”. Đồng thời, kết hợp làm tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, song vẫn đảm bảo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức về bảo đảm ATTP; về phòng chống dịch bệnh và các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực y tế; khuyến cáo người dân tố giác các hành vi vi phạm để cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định và công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cho cộng đồng.

AN NHIÊN