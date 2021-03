Thời tiết từ 11-16/3: Nam Bộ ít mưa ngày nắng, miền Bắc ẩm nồm

Từ 11-16/3, Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11-16/3, khu vực Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết phổ biến ít có mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ phổ biến cao nhất trong ngày 29-35 độ C, riêng miền Đông Nam Bộ từ ngày 12-14/3 có nắng nóng, độ ẩm trong không khí thấp.

Lượng mưa thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ cũng khiến tình trạng xâm nhập mặn ở các địa phương khu vực Nam Bộ có xu hướng tăng cao từ 11-16/3.

Các địa phương cần hạn chế tưới (tưới nước tối thiểu) nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất, đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn. Các địa phương chủ động các biện pháp trữ nước và cấp nước phục vụ sinh hoạt trong thời kỳ này.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 11/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực vùng núi có mưa rào và dông vài nơi; khu vực đồng bằng và ven biển sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa phùn và sương mù, sau không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, riêng phía Nam trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 31-34 độ C, miền Đông 34-36 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù. Gió Đông cấp 3-4.

Bắc Biển Đông không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5; riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng Nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4- 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

(Theo Vietnam+)