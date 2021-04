Điểm sáng trong việc cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng

Thực hiện Nghị quyết Liên tịch giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công an tỉnh về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ công an phường và cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ phường B’lao đã phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm thực hiện tốt 6 nội dung trong công tác phối hợp. Trong đó phải nhắc đến công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng.

Nằm ở khu vực trung tâm thành phố Bảo Lộc, phường B’Lao có diện tích trên 450 ha, dân số 14.500 người với trên 3.700 hộ. Để thực hiện có hiệu quả nội dung phối hợp trong quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, những năm qua, Công an phường đã thường xuyên rà soát, lập danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, gây rối trật tự công cộng ở khu dân cư để phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ theo nội dung các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành mà MTTQ và các tổ chức thành viên đã ký kết với lực lượng công an trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng công an phường đã lập danh sách và hồ sơ bàn giao cho Hội Phụ nữ phường 174 đối tượng cần cảm hóa giáo dục, giúp đỡ. Trong đó có 16 đối tượng diện tù tha, 2 đối tượng thuộc diện thi hành án ngoài xã hội, 14 đối tượng thuộc diện giáo dục tại phường và 142 đối tượng là những thanh niên hư hỏng như trộm cắp vặt, đánh nhau, gây rối trật tự ở khu dân cư. Sau khi được bàn giao, Hội Phụ nữ đã đánh giá đặc điểm, điều kiện của từng đối tượng để phân công cho những hội viên có khả năng vận động, có uy tín trong cộng đồng, có uy tín với đối tượng để thăm gặp, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ. Hội viên Hội Phụ nữ được phân công cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thông qua mối quan hệ lối xóm, quan hệ gia đình và bằng uy tín cá nhân đã thường xuyên cùng cảnh sát gặp gỡ tiếp xúc để vận động cảm hóa, giáo dục các đối tượng.

Hàng tuần, hàng tháng, công an phường đã phối hợp cùng hội viên phụ nữ được giao phụ trách đối tượng đến nhà thăm hỏi, động viên, và thông qua các mối quan hệ để kịp thời nắm bắt tình hình về điều kiện cuộc sống cũng như tâm tư, nguyện vọng của đối tượng để có biện pháp tiếp cận, cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục phù hợp. Đối với các trường hợp có khó khăn trong cuộc sống, lực lượng công an phường và Hội Phụ nữ đã chủ động tìm các biện pháp giúp đỡ thiết thực, hỗ trợ để phát triển kinh tế gia đình. Tính đến nay, đã làm hồ sơ đề nghị cho 80 trường hợp vay vốn sản xuất; vận động gia đình hội viên Hội Phụ nữ có điều kiện kinh tế hỗ trợ vật nuôi, cây trồng cho 110 trường hợp; vận động Nhân dân ở khu dân cư hỗ trợ ngày công trong sản xuất và sửa chữa nhà cửa cho 40 trường hợp.

Có thể nói rằng, bằng tình cảm và trách nhiệm, trong những năm qua, cán bộ Công an phường B’Lao đã cùng với hội viên phụ nữ làm tốt công tác động viên, chia sẻ với người lầm lỡ, từ đó đã góp phần giúp họ xóa bỏ mặc cảm, xóa bỏ tự ti về lỗi lầm trước đây để tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Theo thống kê, trong tổng số 174 đối tượng được giao, Hội Phụ nữ đã vận động, giáo dục, giúp đỡ tiến bộ 154 trường hợp. Trong đó, có 32 trường hợp là những đối tượng tù tha, đối tượng thi hành án ngoài xã hội, đối tượng giáo dục tại phường; 115 trường hợp là những thanh niên hư hỏng, đánh nhau gây rối, trộm cắp vặt; 7 đối tượng theo tà đạo thành những công dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và không có trường hợp nào tái vi phạm.

Có thể khẳng định rằng, với những kết quả đạt được, công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi trên địa bàn phường B’Lao đã giúp cho những người từng lầm lỗi có nghị lực phấn đấu vươn lên làm lại cuộc đời và phường B’Lao trở thành điểm sáng trong phong trào vì an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

NGUYÊN THI