Đơn Dương: Các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng bầu cử

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, vận động phù hợp, đảm bảo an toàn giữa tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Đơn Dương đã đồng hành cùng chính quyền, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, 100% cử tri huyện Đơn Dương đã tham gia bầu cử

Trên địa bàn huyện Đơn Dương hiện có 4 tôn giáo chính, gồm Công giáo, Phật giáo, Tin Lành và Cao Đài, với trên 80.000 tín đồ. Ông Lê Đình Thủy - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương cho biết, xác định vai trò quan trọng của các tổ chức tôn giáo trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Mặt trận và các đoàn thể trong huyện đã sớm gặp gỡ, phối hợp với các giáo xứ, cơ sở Phật giáo,... phổ biến những quy định, trách nhiệm, quyền lợi của công dân trong bầu cử. Đồng thời, phối hợp với các linh mục, trụ trì nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tín đồ, giải thích để người dân hiểu đúng về ý nghĩa cuộc bầu cử và cân nhắc lựa chọn những đại biểu xứng đáng.

Theo Linh mục Đỗ Quang Dung - Linh mục Quản hạt Đơn Dương, hiện trên toàn huyện có khoảng 42.000 tín đồ Công giáo. Trước bầu cử một tuần, thông qua các ông trùm, các giáo xứ đã phổ biến nội dung liên quan để bà con giáo dân nghiên cứu thông tin, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Đồng thời, kêu gọi bà con giáo dân chuẩn bị cơ sở vật chất, bàn ghế, trang hoàng sẵn sàng cho ngày bầu cử; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông khi cuộc bầu cử diễn ra. Từ đó, giúp bà con giáo dân biết được tầm quan trọng của cuộc bầu cử và tham gia đầy đủ.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện nghiêm quy định đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, các hoạt động sinh hoạt tôn giáo theo định kỳ đều được hủy bỏ. Linh mục Đỗ Quang Dung cho biết, thay vì tuyên truyền trực tiếp tại các buổi thánh lễ, Giáo hạt Đơn Dương đã gửi thư điện tử cho giáo xứ về nội dung cũng như Luật Bầu cử, từ đó tuyên truyền, động viên giáo dân tìm hiểu kỹ, cân nhắc lựa chọn những đại biểu xuất sắc đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Với 12 cơ sở Phật giáo chính thức và 2 tịnh thất trên địa bàn huyện, Đại đức Thích Phương Quy - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đơn Dương khẳng định: Không chỉ riêng trong đợt bầu cử lần này, mà trong mọi phong trào, hoạt động do các cơ quan, đoàn thể phát động, các Phật tử luôn hưởng ứng nghiêm túc và tham gia nhiệt tình. Các vị trụ trì đã sớm tuyên truyền cho các Phật tử hiểu rằng bầu cử là quyền công dân của mỗi người. Mỗi lá phiếu trách nhiệm sẽ lựa chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương cũng như đất nước. “Bên cạnh đó, chúng tôi cũng vận động, tuyên truyền bà con Phật tử thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K và mang khẩu trang, dùng nước rửa tay sát khuẩn đầy đủ khi tham gia bầu cử, cũng như trong cuộc sống hàng ngày để đảm bảo an toàn phòng chống, dịch COVID-19” - Đại đức Thích Phương Quy cho hay.

Theo Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lê Đình Thủy, thông qua các hình thức tuyên truyền linh hoạt, các tổ chức tôn giáo đã góp phần để cuộc bầu cử ở huyện Đơn Dương diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn. Ngày bầu cử thật sự đã trở thành ngày hội của toàn dân với không khí vui tươi, phấn khởi. Tại 86 điểm bỏ phiếu trên toàn huyện đã có 82.639 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử, đạt tỷ lệ 100%. Cử tri huyện Đơn Dương đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND huyện và 272 đại biểu HĐND cấp xã.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, nhà tu hành, người có uy tín trong các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Đơn Dương thường xuyên tổ chức các hoạt động quan tâm thăm hỏi, gặp mặt, chúc mừng nhân dịp lễ, tết của dân tộc và các ngày lễ trọng của tôn giáo. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Bên cạnh đó, huyện Đơn Dương tiếp tục triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong tôn giáo, cụ thể như mô hình: “Khu dân cư an toàn - sáng - xanh - sạch - đẹp” của Giáo xứ Lạc Viên (xã Lạc Xuân), “Giáo xứ an toàn” của Giáo xứ Lạc Sơn (xã Lạc Lâm), “Khu dân cư đoàn kết bảo vệ môi trường” của Chi hội Tin lành thôn Bockabang (xã Tu Tra), “Khu dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự” của Giáo xứ Ka Đơn (xã Ka Đơn), “Tuyến đường an toàn về giao thông” của Giáo xứ Diom (xã Lạc Xuân),... “Các mô hình này đã góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng, phấn khởi và tăng cường đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, cũng như các tổ chức tôn giáo trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện” - ông Lê Đình Thủy khẳng định.

