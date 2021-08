Ủng hộ gần 350 tấn nông sản cho người dân vùng dịch

(LĐ online) - Ngày 4/8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết: Hưởng ứng lời vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ rau, củ, quả tặng các tỉnh đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 do Sở phát động, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã cùng nhau đóng góp 350 tấn nông sản, kịp thời gởi đến người dân gặp khó khăn ở các khu vực phong tỏa phòng chống dịch Covid-19.

Chuyến hàng chở 10,5 tấn nông sản của Công ty Mai Khôi Farm đã được Công an huyện Cần Giuộc tiếp nhận và phân bổ đến các xã để trao tặng cho người dân

Đến nay, toàn bộ số rau, củ, quả trên đã được chia làm 2 đợt để vận chuyển đi các tỉnh, thành. Trong đó, 205 tấn cho TP Hồ Chí Minh và số còn lại gửi đến các tỉnh Bình Dương (25 tấn), Đồng Nai (30), Bình Thuận (20 tấn), Bà Rịa - Vũng Tàu (30 tấn) và Phú Yên (40 tấn).

Bà Nguyễn Thùy Quý Tú - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng cho biết: Hưởng ứng cuộc vận động do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng phát động, Chi cục cũng đã kêu gọi và đứng ra làm đầu mối tiếp nhận nông sản, với 26 đơn vị tham gia cùng số lượng ủng hộ gần 62 tấn rau, củ, quả các loại.

Là một trong những đơn vị tham gia hỗ trợ nông sản cho người dân các tỉnh vùng dịch, anh Nguyễn Văn Minh Tú, Giám đốc Công ty Mai Khôi Farm cho biết: Công ty Mai Khôi Farm đã tiến hành thu mua nhiều mặt hàng nông sản như: Bắp sú, cải thảo, khoai lang, cà tím, su su, củ cải... cùng với một số loại nông sản do công ty tự sản xuất với số lượng 10,5 tấn để trao tặng cho người dân vùng dịch huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Số hàng nông sản trên đã được chuyển đến đơn vị đầu mối tiếp nhận Công an huyện Cần Giuộc. Ngay sau khi chuyến hành nông sản được chuyển đến, Công an huyện Cần Giuộc đã tiếp nhận và tiến hành phân bổ đến các xã để trao tặng cho các gia đình, công nhân, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

"Khi người dân gặp khó khăn, chúng ta cần có tinh thần tương trợ, nhất là khi Lâm Đồng và các tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương từ lâu đã có quan hệ gắn bó mật thiết về sản xuất và tiêu thụ hàng hóa lớn, đó là việc nên làm" - anh Tú cho hay.

Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên Công an TP Đà Lạt bốc dỡ nông sản lên xe tải để chở xuống TP Thủ Đức gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch

• Công an Đà Lạt ủng hộ 17 tấn nông sản cho lực lượng tuyến đầu chống dịch TP Thủ Đức

Chiều 4/8, Công an TP Đà Lạt đã vận chuyển 1 xe nông sản gồm 17 tấn rau, củ các loại) gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết, nhằm sẻ chia khó khăn cùng các lực lượng công an, bác sĩ TP Thủ Đức ngày đêm vất vả chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng đoàn thanh niên, hội phụ nữ Công an TP Đà Lạt cùng công an các phường, xã đã chung tay thu hoạch, gom các loại rau, củ, quả gửi tặng. Tới chiều nay, qua 3 ngày phát động, Công an TP Đà Lạt đã gom được 17 tấn rau, củ, quả các loại, phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức trao tặng cho đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng tại các khu cách ly.

Sau chuyến xe nông sản đầu tiên này, Công an TP Đà Lạt tiếp tục liên lạc tới các lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các địa phương đang bị dịch bệnh Covid-19 hoành hành nặng để gửi tặng chuyến xe nông sản thứ hai, dự kiến xuất phát trong vài ngày tới.

HOÀNG SA - C.THÀNH