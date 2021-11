Đam Rông: Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong nông dân

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân huyện Đam Rông đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, từ đó tạo nên sự đổi thay rõ rệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nông dân xã Đạ K’Nàng thành lập HTX Chuối Laba, từ đó giúp giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương

Ông Nguyễn Thiện Chí - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đam Rông cho biết: Hội Nông dân huyện (HND) hiện có gần 7.575 hội viên. Để thu hút, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội, thời gian qua, HND huyện đã chủ động thay đổi nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng mở rộng các dịch vụ hỗ trợ nông dân, lấy lợi ích thiết thực của nông dân làm động lực thúc đẩy các phong trào thi đua. Đồng thời, các cấp Hội đã duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua, nổi bật là các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”.

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, Hội đã không ngừng nâng cao nhận thức, động viên nông dân tích cực tham gia các mô hình kinh tế, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Thông qua các hoạt động hỗ trợ tiếp cận, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ công tác quản lý, xây dựng thương hiệu, các cấp Hội đã tạo điều kiện cho các hội viên, nông dân vượt khó, vươn lên trong sản xuất.

Trong năm, toàn huyện có trên 4.395 hộ đăng ký danh hiệu nông dân SXKDG các cấp. Nhiều mô hình sản xuất kỹ thuật cao đem lại hiệu quả kinh tế như mô hình trồng rau, quả nông nghiệp công nghệ cao tại Phi Liêng, Đạ K’Nàng, Đạ Rsal; mô hình nuôi cá nước lạnh tại Rô Men, Liêng Srônh, Đạ Tông; mô hình chanh không hạt ở xã Liêng Srônh…

Ông Đàm Đức Luận, Chủ tịch HND xã Đạ K’Nàng thông tin: Hiện toàn xã có 529 lượt hội viên đạt tiêu chuẩn nông dân SXKDG. Thời gian qua, Hội đã tuyên truyền, chỉ đạo đến các chi hội, hội viên phát huy nội lực, phát triển nhiều hình thức sản xuất đa dạng, cải tạo, tái canh diện tích cà phê bị già cỗi, năng suất thấp. Qua đó, đã duy trì tuyên truyền các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như mô hình trồng rau, hoa trong nhà kính, trồng rau an toàn, duy trì tổ hợp tác cung ứng vật tư nông nghiệp, mô hình phát triển kinh tế liên kết theo chuỗi giá trị cùng các hợp tác xã nông nghiệp… góp phần hỗ trợ nông dân sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua, đến nay HND huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thành lập 46 tổ vay vốn, giải quyết trên 101.676 triệu đồng cho 2.224 hộ vay; phối hợp với trung tâm dạy nghề, trung tâm khuyến nông tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Với tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau trong cuộc sống và phát triển kinh tế, các hội viên có điều kiện đã cho vay không tính lãi 573 triệu đồng, hỗ trợ con giống, cây giống trị giá 174 triệu đồng, 527 ngày công giúp đỡ 96 hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Năm 2021, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện quản lý hơn 3.530 triệu đồng, cho 86 hộ vay.

Năm 2021, mặc dù diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhưng HND các cấp đã tích cực chủ động, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cùng với các phong trào trên lĩnh vực kinh tế, HND các cấp cũng đã phát huy tốt vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong năm, Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân đóng góp được 165 triệu đồng, 572 ngày công lao động, hiến 985 m2 đất để làm mới và sửa chữa 5,1 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa, sửa chữa 13 km kênh mương; cải tạo và kiên cố hoá 0,2 km cầu cống; xây dựng được 8 mô hình về bảo vệ môi trường nông thôn; vận động 6.400 hộ hội viên nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn, xã văn hóa; các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động được hàng nghìn hộ gia đình hội viên nông dân SXKD nông sản đăng ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, giáo dục, an toàn giao thông, an toàn lao động, chính sách dân số, giáo dục trẻ em,…

Chủ tịch HND huyện Đam Rông khẳng định: Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Hội, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các ngành nghề phụ và tham gia kinh doanh dịch vụ; hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật cho nông dân phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất để ngày càng xuất hiện nhiều hơn nữa các mô hình kinh tế cho thu nhập cao.

THÂN THU HIỀN