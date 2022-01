Bắc Bộ tiếp tục rét đậm kèm băng giá, Trung Bộ có mưa rào

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, có khả năng xuất hiện băng giá.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/1, Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng mưa rét, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội ở ngưỡng 12-14 độ C.

Tại một số khu vực vùng núi, nền nhiệt thấp nhất ở ngưỡng 8-11 độ C. Còn với mức nhiệt dưới 5 độ C, vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá do nhiệt độ xuống thấp kèm độ ẩm cao.

Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào kèm dông, với lượng mưa phổ biến 20-50 mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C vào đêm và rạng sáng, trời rét.

Đáng lưu ý, đợt lạnh này khả năng ảnh hưởng đến Tây Nguyên khiến nhiều nơi trở rét với mức nhiệt 13-16 độ C. Ban ngày, nền nhiệt tăng cao lên ngưỡng 26-29 độ C, trời nắng ấm.

Tại Nam Bộ, thời tiết không có nhiều thay đổi, duy trì ở mức nhiệt thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Do khu vực vẫn đang ở giữa mùa khô nên rất ít khi xuất hiện mưa dông. Trong 2 tháng tới, tổng lượng mưa ở Tây Nam Bộ chỉ ở mức 20-40 mm.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 21/1: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C, riêng phía Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 8 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 14-17 độ C, phía Nam 17-20 độ C; cao nhất từ 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Đông Bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

(Theo Vietnam+)