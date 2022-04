Ra quân tổng kiểm tra các bến bãi, tàu thuyền hoạt động du lịch trên địa bàn

(LĐ online) - Ngày 25/4, Trung tá Đỗ Quốc Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Từ ngày 15/4 - 15/5, đơn vị sẽ phối hợp cùng với các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành tiến hành ra quân tổng kiểm tra các bến bãi, tàu thuyền, phương tiện hoạt động du lịch trên địa bàn.

Qua kiểm tra, hầu hết các chủ cơ sở kinh doanh các phương tiện đạp nước trên hồ Xuân Hương đều đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định

Thực hiện Kế hoạch số 373/KH-C08-P1 ngày 07/4/2022 của Cục C08 về cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30/4, 01/5 và mùa du lịch hè 2022, bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA games 31); Kế hoạch số 106/KH-CAT-PC08 ngày 15/4/2022 của Công an tỉnh Lâm Đồng về cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đợt ra quân này, lực lượng liên ngành sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm như: Lập bến sai phép, trái phép, các tụ điểm tập kết vật liệu xây dựng, các phương tiện neo đậu không đúng nơi quy định, những tàu thuyền khai thác cát trái phép và các phương tiện cứu hộ không giấy phép...

Đặc biệt, lực lượng liên ngành sẽ tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các tàu thuyền, phương tiện đạp nước chở khách ngang sông không bảo đảm an toàn, thiếu các phương tiện cứu hộ.

Trong dịp này, đơn vị sẽ đẩy mạnh kiểm tra, xử lý, giải tỏa từng chuyên đề riêng đối với một số khu vực có các hoạt động du lịch trọng điểm như: Hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm, Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu, hồ Đan Kia - Suối Vàng, điểm du lịch Cây thông cô đơn… với mục đích bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, không để xảy ra những vụ tai nạn đắm tàu, thuyền đáng tiếc do chủ quan gây ra.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường thủy, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm. Sau khi lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính, đoàn sẽ yêu cầu chủ bến, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện chấp hành đúng quy định của pháp luật mới được cho phép hoạt động.

HOÀNG SA