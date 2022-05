Va chạm giao thông trên đèo Prenn làm 2 người bị thương nặng, giao thông ách tắc cục bộ

Hiện trường vụ tai nạn trên đèo Prenn chiều nay

(LĐ online) - Vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô và xe máy trên đèo Prenn chiều nay làm 2 người bị thương nặng, đồng thời giao thông trên đèo ách tắc cục bộ trong thời gian ngắn. Thông tin ban đầu, khoảng 15h20 ngày 27/5 tại đường Đèo Prenn (Phường 3, TP Đà Lạt) xe ô tô biển số 51D-801.04 do anh Tăng Dũng (35 tuổi, ngụ Phường 12, TP Vũng Tàu) điều khiển đi từ hướng Đức Trọng lên TP Đà Lạt. Khi lưu thông đến đường đèo Prenn thì va chạm với xe máy biển kiểm soát: 49E1-382.31 do ông Đào Duy Thuần (62 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) điều khiển chở theo bà Tống Thị Lành đi hướng ngược lại. Hậu quả, bà Lành bị chấn thương sọ não, trong khi ông Thuần bị đa chấn thương nặng. Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, nhận được tin báo, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an TP Đà Lạt cùng Công an Phường 3 đã có mặt phân luồng giao thông, tiến hành đo đạc hiện trường. Theo ghi nhận vụ va chạm giao thông khiến giao thông đèo Preen lên xuống 2 chiều ách tắc cục bộ trong khoảng 15 phút. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

C.THÀNH