Bảo Lộc: Xe tải va chạm với xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ

(LĐ online) - Đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Chu Trinh (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) thì bị xe tải chạy cùng chiều va chạm từ phía sau khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 3/6, tại ngã 3 giao nhau giữa đường Phan Chu Trinh và đường Lê Phụng Hiểu (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc). Thông tin từ Công an TP Bảo Lộc, vào thời điểm trên, ông Trần Văn Mạnh (60 tuổi, ngụ tại phường B'Lao) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Chu Trinh (phường Lộc Tiến) theo hướng ra Quốc lộ 20. Khi đến ngã 3 giao nhau với đường Lê Phụng Hiểu thì bị xe tải do tài xế Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) lưu thông cùng chiều phía sau tông trúng. Cú tông mạnh khiến xe máy do ông Mạnh điều khiển bị hất văng, nạn nhân bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

HẢI ĐƯỜNG