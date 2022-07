Di Linh: Triển khai đợt cao điểm cấp trên 17.600 CCCD

(LĐ online) - Ngày 22/7, Công an huyện Di Linh cho biết, đơn vị đang tổ chức triển khai đồng loạt việc thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho người dân. Đồng thời, kết hợp với cấp mã định danh điện tử và tổ chức khắc phục cá hồ sơ CCCD bị sai lệch.

Công an huyện Di Linh thực hiện tháng cao điểm CCCD

Công an Di Linh triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD đối với toàn bộ công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng chưa được cấp CCCD. Chỉ tiêu đơn vị hướng đến là hoàn thành việc thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD đối với hơn 17.600 trường hợp công dân trước ngày 24/8.

Qua đó, Công an huyện tập trung huy động các lực lượng, phương tiện và nguồn lực; trong đó, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội là nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an các xã, thị trấn các lực lượng khác trong Công an Nhân dân và các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội… triển khai thực hiện.

Công an huyện bố trí 2 tổ máy lưu động để thu nhận hồ sơ cấp CCCD và làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, tranh thủ làm ngoài giờ hành chính trên tinh thần còn công dân thì còn phục vụ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo đúng thời gian quy định. Mỗi tổ làm việc hết công xuất khoảng 250 hồ sơ/ngày thu nhận mới CCCD kết hợp xác lập tài khoản định danh điện tử.

Thời gian tiếp nhận, làm CCCD, kết hợp cấp mã định danh điện tử đảm bảo các điều kiện và thuận tiện nhất cho Nhân dân làm thủ tục.

HOÀNG YÊN