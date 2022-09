Lâm Đồng chủ động ứng phó ngập úng, lũ quét và sạt lở đất

(LĐ online) - Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Lâm Đồng, do ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru), trong 48 đến 72 giờ tới, trên địa bàn Lâm Đồng có mưa vừa đến mưa to và rất to, nhiều nơi có nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, lũ quét và sạt lở đất. Công tác phòng chống thiên tai, ứng phó bão số 4 đang được các lực lượng chức năng của tỉnh tích cực triển khai.

Người dân cần chủ động phòng chống sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 4

Theo dự báo, bão số 4 không đổ bộ trực tiếp vào địa bàn Lâm Đồng nhưng do cơn bão có cường độ rất mạnh, hoàn lưu bão lớn nên địa phương này chịu tác động của mưa to, gió mạnh, nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cao… Vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các huyện, thành phố, các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống, không được chủ quan, lơ là.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng Nguyễn Hà Lộc, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, cho biết Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị chính quyền các cấp thực hiện các biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại về thiên tai.

Các đơn vị quản lý hồ đập thủy lợi, thủy điện thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Đối với người dân thì đề nghị không được chủ quan, lơ là, khi có nguy cơ thì phải báo cáo ngay để được hỗ trợ và thực hiện nghiêm các hướng dẫn của chính quyền địa phương. Đồng thời, cũng đã đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và du lịch tăng cường quản lý các tuor du lịch để đảm bảo an toàn cho du khách.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh bắt đầu có mưa rải rác nhiều nơi, riêng TP Đà Lạt và các vùng phụ cận có sương mù bao phủ. Để đảm bảo an toàn, Cảng vụ hàng không Việt Nam cũng đã quyết định tạm dừng khai thác Cảng hàng không Liên Khương trong thời gian 24 giờ, kể từ lúc 16 giờ ngày 27/9 để phòng tránh bão./.

THỤY TRANG