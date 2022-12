Bảo Lộc: Huy động tổng lực đảm bảo an toàn cho đêm hội ''Hương trà, sắc tơ''

(LĐ online) - Để phục vụ chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc - Hương trà, sắc tơ” diễn ra vui tươi, an toàn, thành công tốt đẹp, Công an TP Bảo Lộc đã huy động tổng lực của địa phương phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng quân đội, dân quân, dân phòng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ghi nhận trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và đông đảo lực lượng quân sự, dân quân, dân phòng đã có mặt chốt chặn làm nhiệm vụ tại 4 trục đường chính vào quảng trường 28 Tháng 3, nơi diễn ra chương trình nghệ thuật “Hương trà, sắc tơ”. Tại các chốt chặn, các cán bộ, chiến sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng đảm bảo tình hình an ninh trật tự, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, hướng dẫn người dân và du khách dừng, đỗ xe đúng nơi quy định tại 3 điểm giữ xe miễn phí.

Trong khi đó, tại khu vực quảng trường 28 Tháng 3, đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân, dân phòng cũng đã có mặt từ sớm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối để chương trình nghệ thuật diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp đi đến thành công tốt đẹp. Qua đó, tạo ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Không những vậy, trong thời gian, trước, trong và sau đêm hội “Hương trà, sắc tơ”, Công an TP Bảo Lộc huy động 100% lực lượng các đội nghiệp vụ cùng công an các phường, xã bám sát địa bàn thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội từ xa tránh bị động, bất ngờ.

