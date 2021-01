Đà Lạt nhộn nhịp du khách ngày đầu năm mới

(LĐ online) - Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2021, du khách khắp nơi đổ về nghỉ dưỡng, vui chơi tại TP Đà Lạt tăng đột biến so với ngày thường.

Từ 6 giờ tối, chợ Đà Lạt đông đúc du khách tới vui chơi, ăn uống…

Ghi nhận trong sáng 1/1, trời Đà Lạt không khí lạnh dao động từ 13 tới 19 độ C. Mặc dù trời khá lạnh, nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn TP Đà Lạt và vùng phụ cận, lượng du khách đổ về tham quan tăng mạnh so với ngày thường.

Nhiều du khách chọn giải trí đạp thuyền vịt trên hồ Xuân Hương ngày đầu năm mới

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm, triển khai chặt chẽ. Đa phần người dân và du khách tham quan, vui chơi ở các địa điểm du lịch đều tự giác đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Tuy vậy, số lượng du khách coi nhẹ các biện pháp phòng, chống dịch vẫn còn khá phổ biến, đặc biệt là tại các địa điểm vui chơi công cộng.

Chiều tối nay, người dân, du khách tới Nhà thờ Chính toà Đà Lạt rất đông để làm lễ, vui chơi ngày đầu năm

Ngay trong sáng cùng ngày, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đón, trao quà cho những du khách đầu tiên “xông đất” Đà Lạt trong năm mới 2021 bằng đường hàng không.

Nhiều bạn trẻ chọn Đà Lạt là địa điểm lý tưởng bởi thời tiết lạnh giảm còn 13 - 16 độ C. Hầu hết du khách đều mặc áo ấm, khăn quàng cổ, mũ giữ ấm cơ thể

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng thông tin: Bước sang năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến rất phức tạp, mục tiêu của ngành du lịch tỉnh nhà là thu hút lượng khách nội địa với nhiều chương trình kết nối tua tuyến, kích cầu du lịch trong mùa du lịch tết như hiện nay.

Bà Ngọc cho hay, trong năm 2021, ngành du lịch Lâm Đồng hy vọng sẽ vượt qua mọi khó khăn của năm 2020, nỗ lực hết sức để mọi chỉ tiêu của ngành du lịch Lâm Đồng đều sẽ đạt được; trong đó, có mục tiêu đón được hơn 4 triệu lượt khách.

Người dân, du khách chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Lâm Viên chiều 1/1/2021

Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, tính tới đầu tháng 12/2020, lượng khách du lịch tới Lâm Đồng (chủ yếu là TP Đà Lạt) đạt 4 triệu lượt khách (kế hoạch là 7,8 tiệu lượt khách), bằng 51% so với kế hoạch và giảm 44% so với lượng khách năm 2019. Trong đó, khách quốc tế 110.000 lượt, giảm tới 79,4% so với năm 2019. Khách đăng ký qua lưu trú đạt trên 3,6 triệu lượt, đạt 68,9 % so với kế hoạch.

Một nhóm bạn trẻ đội khăn thỏ chống lạnh đi dạo tại chợ đêm Đà Lạt. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang ít được các bạn trẻ để ý, thực hiện

Tuy vậy, giữa lúc thế giới và trong nước đang lao đao vì đại dịch Covid-19 trong năm 2020, so với các địa phương khác trên cả nước thì lượng khách tới Lâm Đồng trong năm vẫn đạt tỷ lệ đáng khích lệ.

CHÍNH THÀNH - THÂN THU HIỀN