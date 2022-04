Hàng ngàn người dân và du khách tham dự Lễ Khai mạc Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022

(LĐ online) - Tối 24/4/2022, Lễ Khai mạc Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022, với chủ đề “Đà Lạt - thiên đường nghỉ dưỡng” được tổ chức tại Sân khấu Khu Hòa Bình - Đà Lạt và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự Lễ Khai mạc

Tham dự Lễ Khai mạc có đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, huyện, thành, các đơn vị tài trợ, các đơn vị đồng hành, các doanh nghiệp hoạt động du lịch - dịch vụ - lữ hành…; đặc biệt, hàng ngàn người dân và du khách đã có mặt từ rất sớm trong không gian phố đi bộ Khu Hòa Bình chờ đến giờ khai mạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp phát biểu chào mừng Ông Nguyễn Viết Vân đọc diễn văn khai mạc

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Viết Vân - Trưởng ban Tổ chức Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, nhấn mạnh: Việc tổ chức Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022 là cơ hội để tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, tài nguyên và các sản phẩm du lịch đặc thù của Lâm Đồng tới các tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua đó, nâng cao vị thế, hình ảnh, con người Đà Lạt - Lâm Đồng và khẳng định thương hiệu Du lịch Lâm Đồng trong cả nước; đồng thời, góp phần quan trọng để ngành Du lịch Lâm Đồng trở thành ngành kinh tế động lực của tỉnh, thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển như mục tiêu Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đề ra.

Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022, với 7 chương trình và 3 không gian du lịch là giải pháp ý nghĩa, thiết thực cho ngành du lịch Việt Nam nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng trong thu hút khách du lịch đến với Đà Lạt - Lâm Đồng, phục hồi ngành du lịch và góp phần phát triển kinh tế sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, khiến các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch phải hoạt động cầm chừng, đóng cửa tạm thời hoặc dừng hoạt động; làm sụt giảm đáng kể lượng du khách đến tỉnh Lâm Đồng; ảnh hưởng toàn diện đến đời sống kinh tế - xã hội của Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp tặng hoa cho các nhà tài trợ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S và ông Nguyễn Viết Vân trao biểu trưng cho các đơn vị đồng hành.

Ông Nguyễn Bác Toán (phải) trao quà lưu niệm là biểu tượng Vietjet cho Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San (trái)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp trong lời phát biểu chào mừng, khẳng định: Nhằm khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, kích cầu du lịch, tập trung thu hút khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng. Trong đó, Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022 được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 năm 2022 là sự kiện văn hoá - du lịch thiết thực, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng, cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thử thách do đại dịch Covid-19; tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh và gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc của địa phương, từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu du lịch tỉnh Lâm Đồng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Sự kiện được kỳ vọng sẽ là bước chạy đà cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Lâm Đồng nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung trong năm 2022, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Đại diện các đơn vị tài trợ và đồng hành, ông Nguyễn Bác Toán - Giám đốc Thương mại hãng Hàng không Vietjet, cho biết: Với nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn trong Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022, các đơn vị tài trợ và đồng hành tin tưởng và hy vọng sẽ là bước tạo đà vững chắc, thu hút mạnh mẽ khách du lịch đến với Đà Lạt Lâm Đồng, tạo cơ hội cho các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch cũng có sự bứt phá và phát triển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng…

Đêm Khai mạc Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022 được tiếp nối bằng chương trình biểu diễn của 2 ca sĩ yêu Đà Lạt là ca sĩ Tăng Phúc và ca sĩ Trương Thảo Nhi, cùng sự cổ vũ nồng nhiệt của người dân Đà Lạt và du khách.