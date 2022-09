Khách du lịch đến Lâm Đồng tăng 158%

(LĐ online) - Lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt - Lâm Đồng trong 9 tháng đầu năm tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch dã ngoại là loại hình được nhiều du khách lựa chọn khi đến Đà Lạt - Lâm Đồng

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 9 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt trên 5,4 triệu lượt, tăng 158% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 98,5% kế hoạch năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 70.000 lượt, tăng 366,7% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 46,7% kế hoạch năm 2022; khách qua lưu trú 3.630.000 lượt, tăng 109,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 72,6% kế hoạch năm 2022.

Theo đánh giá, thời gian qua, các đơn vị kinh doanh du lịch đã tích cực đầu tư, tôn tạo, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ và tăng cường tuyển dụng, đạo tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt an ninh trật tự cho du khách.

Dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương - Đà Lạt luôn nhộn nhịp dịp cuối tuần

Tỉnh đang tiếp tục thực hiện các giải pháp để kích cầu du lịch, giữ gìn, tôn tạo kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch gắn với phát triển kinh tế đêm, phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, du lịch canh nông, nâng cao thời gian, mức chi tiêu và mức độ hài lòng của du khách. Đẩy nhanh ứng dụng chuyển đổi số ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng. Tăng cường công tác xúc tiến, đẩy mạnh kết nối du lịch trong nước. Tổ chức đón du khách quốc tế theo đúng quy trình, yêu cầu của Chính phủ và phù hợp với thực tế tại địa phương.

Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, năm 2022.

N.VIÊN