Việt Nam hứng chịu 1.495 cuộc tấn công mạng từ đầu năm đến nay

Tổng số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam đã giảm 43,9% so so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2019.

Ảnh minh họa

Theo thống kê của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông), tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2020, tổng số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến số sự cố là 1.495 cuộc, giảm 43,9% so so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2019.

Trong gần 1.500 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin nói trên, tấn công lừa đảo (Phishing) vẫn chiếm đa số, với 701 cuộc, chiếm 46,9%; số cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface) là 498 cuộc, chiếm 33,3% và số cuộc tấn công cài mã độc (Malware) là 296 cuộc, chiếm 19,7%.

Mặc dù ghi nhận sự cố tấn công mạng đã giảm nhưng không vì thế mà được phép lơ là công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cả về chính sách và kỹ thuật để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Để hỗ trợ các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại các bộ, ngành, địa phương sớm nắm bắt được tình hình lây nhiễm mã độc, hoạt động của các mạng máy tính ma (Botnet) một cách độc lập, không phụ thuộc vào giải pháp kỹ thuật đã triển khai, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ đã triển khai Hệ thống giám sát từ xa tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Thông tin từ Hệ thống giám sát từ xa có thể tham khảo, sử dụng để đánh giá hiệu quả giải pháp giám sát, phòng chống mã độc tập trung đang được triển khai tại bộ, ngành, địa phương. Hiện nay, tài khoản truy cập hệ thống đã được Cục An toàn thông tin cấp cho lãnh đạo các đơn vị chuyên trách.

