Thử nghiệm nhện bắt mồi quản lý bọ trĩ gây hại

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) Lâm Đồng vừa triển khai 1 mô hình sử dụng nhện bắt mồi quản lý bọ trĩ, bọ phấn hại cây ớt ngọt quy mô 1.000 m2 tại hộ ông Nguyễn Như Thủy ở xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Mô hình sử dụng 2 loại nhện bắt mồi Amblyseius swirskii và Phytoseiulus persimilis và 8 loại thuốc BVTV để quản lý sâu bệnh hại trong suốt vụ ớt.

Kết quả cho thấy thành công với việc giảm 12 lần phun thuốc BVTV so với sản xuất đại trà của nông dân, năng suất mô hình đạt 13,1 tấn/ha, cao hơn 6,5% so với các vườn sản xuất ớt ngọt đạt hiệu quả cao ở địa phương, hiệu quả kinh tế từ mô hình tăng thêm 15,5%. Đặc biệt, việc sử dụng nhện bắt mồi góp phần giảm lượng thuốc BVTV, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm thu hoạch. Với thành công thấy rõ, mô hình đang tiếp tục được nhân rộng tại Đức Trọng.

D.Q